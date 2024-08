Appel aux volontaires missions/stages/chantiers solidaire 2024-2025

Voyage humanitaire Afrique : Aidez les enfants du Togo ...

Missions de volontariat (Printemps, Eté, Automne, Hiver 2025) en Afrique de l’ouest

Bonjour la communauté,

L’association de solidarité internationale et de volontariat dénommée Mission Humanitaire des Jeunes Volontaires pour le Développement (MHJVD) au Togo recherche activement des bénévoles et stagiaires en 2024 (Automne et hiver) et en 2025 (Printemps, été, automne et hiver) pour des camps chantiers internationaux, projets de solidarité internationale et stages conventionnés ou non conventionnés en Afrique de l’Ouest.

Association MHJVD agréée auprès de l'État togolais sous le récépissé N°0732 / MATDCL-SG-DLPAP-DOCA et en France sous le N° W343029534.

Vous êtes bénévoles, porteur d’un projet, groupe d’étudiants, stagiaires, amis, équipes, scouts, salariés en vacances, associations d’élèves,….

Vous rêvez de vous engager dans une mission humanitaire de solidarité internationale ou faire un stage conventionné ou non conventionné en Afrique ;

Vivre une aventure extraordinaire à l’autre bout du monde en participant à un projet de solidarité internationale en faveur des enfants et des populations indigentes !!!!!

Les missions sont ouvertes à toute personne amoureuse du bénévolat, toute personne ayant ce désir d'agir pour l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées, envie de s'engager pour aider... Toute personne ayant une qualification requise dans un domaine ou non voulant contribuer à une mission qui est d'agir pour un monde meilleur.

NOS MISSIONS DE CAMPS CHANTIERS INTERNATIONAUX / PROJETS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE



• Soutient scolaire aux enfants

• Animation socioculturelle et éducative et sportive, loisir avec les enfants, mise en place d’activités ludiques, pédagogiques et socio culturelles

• Mobilisation / Sensibilisation IST/VIH/SIDA

• Artisanat Africain (production d’œuvre artistique et culturelle)

• Reboisement et sensibilisation sur l'environnement

• Alphabétisation des femmes

• Intégration familiale etc..

• Construction des Latrines publiques Eco-sanitaires

• Construction d’une maternelle

•Rénovation et construction des infrastructures socio-sanitaires (bâtiments de classes scolaires, centre de santé, puits, forage, bibliothèque, latrines publiques...)

• Parrainage (enfants démunis, Orphelins etc.)

• Spécial Noël et /nouvel an avec les enfants (Décembre)

•Partenariats pour la réalisation de nos divers projets de développement...

Pour les groupes de bénévoles (étudiants, amis, scouts, éducateurs spécialisés, assistants de service social, fonctionnaires, professionnels, retraités) qui souhaiteraient s'investir dans nos projets, les dates des chantiers seront à définir avec le groupe! Il est tout à fait possible de réserver un chantier pour un seul groupe.

Pour plus d’informations sur l'association MHJVD et nos missions, nos programme bien détaillés, Veillez visiter notre site Internet https://asso-mhjvdtogo.onlc.fr ou écrivez-nous directement sur notre mail: jeunesse.mhjvd@gmail.com

NOS STAGES CONVENTIONNES OU NON CONVENTIONNES

Les mobilités de stages sont organisés dans différents domaines :



- DOMAINE DE LA SANTÉ :

Étudiant(es) en :

Médecine/pharmacie

soins infirmiers,

Psychologie,

Aide médico-psychologique,

Etudiantes sages-femmes

Psychomotricité

Kinésithérapie

......



- Domaine de l'ÉDUCATION ( éducateurs spécialisés, enseignants, pré-instituteurs(trices), professeur des écoles, ...



- Autres domaines :

Stage en communication

Gestions de projets

En sciences de l'environnement



Et bien d'autres ne figurant pas dans la liste.

DOSSIER A FOURNIR :

-Un CV

-Une lettre de motivation

-Un certificat de scolarité

Site internet : https://asso-mhjvdtogo.onlc.fr/1-Accueil.html

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :

E-mail: jeunesse.mhjvd@gmail.com / assomhjvd@yahoo.fr

Tél /whatsapp. ( 228) 98 57 73 82