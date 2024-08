L'eau est notre meilleure protection climatique

l'effet de serre est une protection vitale et le principal GES c'est l'eau (60% des efftes sourec GIEC) ,

le GIEC ne le conteste pas mais il pensait que les activités humaines n'avaient pas d'impact sur la quantité d'eau dans l'atmosphère or l'absence de couverture végétale vivante sur les terres (déserts) assèchent fortement l'atmosphère contrairement à la forêt de feuillus qui évapore 2 fois plus d'eau qu'un océan (à surface égale) !

Pour bien comprendre il faut imaginer une casserole avec un peu d'eau, un couvercle transparent et une lampe Infra Rouge au dessus : les Infra Rouge sont interceptés par l'eau, donc plus la lampe va chauffer plus il y aura d'évaporation ( évacuation de la chaleur) et plus il y aura d'interception du rayonnement et donc moins d'énergie qui arrivera au fond de la casserole ce qui fera baisser la température et condenser la vapeur d'eau : le système s'autorégule TANT qu'il y a de l'eau .

comme sur la Terre tant qu'on a de l'évaporation au niveau des sols, donc tant qu'on a une végétation verte et vivante %uD83C%uDF33%uD83C%uDF33 qui transpire pour former les nuages et les pluies depuis des millions d'années !

TOUS les symptômes climatiques actuels (sécheresses , canicules et inondations ) sont liés à la désertification des continents (déforestation) !

Pas de climat sans eau