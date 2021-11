Lien de connexion à la conférence en ligne 

A l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets et des débats au Parlement sur le projet de loi numérique, Ecologic veut donner à voir l'engagement de la filière de prévention et de recyclage des déchets d'équipement électriques, électroniques et numériques à travers le témoignage de ses acteurs représentatifs, en faveur de la transition numérique et environementale.

mardi 23 novembre 2021 14:30 (CET)

Programme de la conférence:

14h30 : Acceuil introductif par Réné-Louis Perrier, président de l'éco-organisme Ecologic

14h45 : Table ronde I - comment améliorer la collecte et réemploi ?

Dr Dimitri Naczaj - Docteur en psychologie sociale & sciences comportementales

- Docteur en & Marie Cohen-Skalli - Directrice générale adjointe d' Emmaüs connect

- Directrice générale adjointe d' Jean-Christophe Chaussat - Président de l'Institut du numérique responsable

15h30 : Table ronde II - Comment améliorer la prévention, la conception et le recyclage des matériaux ?

Caroline Marcouyoux - Responsable RSE, Développement Durable, Economie circulaire et Communication de l' AFNUM

- Responsable RSE, Développement Durable, Economie circulaire et Communication de l' Jean-Christophe Gabriel - Directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

- Directeur de recherche au et aux énergies alternatives Laurent Issard - Responsable Qualité Sécurité Environnement de Crosscall

16h15 - 17h15 : Regards de Grands témoins :