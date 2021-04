Appel d'offres pour l'édition, les outils promotionnels et le graphisme du Projet PDTIE

Date limite de soumission : 10 mai 2021

Début du contrat : 31 mai 2021

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en partenariat avec l’Université Kongo en République démocratique du Congo (RDC), Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun, a reçu un financement du Fonds ACP pour l'Innovation, Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis en œuvre par l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne pour la mise en œuvre du projet de « Déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté » (PDTIE) au Cameroun et en RDC.

Description des tâches:

Objectifs des appels d’offres :

Afin de doter le projet de prestataires de qualité pour les services ponctuels du projet, il est lancé une série de deux appels d’offres pour les services d’édition, la production des outils promotionnels et l’illustration des activités du projet en plusieurs lots comme précisés dans les appels d’offres concernés.

Les entreprises ou professionnels aux conditions mentionnées dans les appels d’offres sont invités à soumettre leur meilleure proposition technique et financière au plus tard le 10 mai 2021 à l’adresse: « objectif2030@francophonie.org »

Merci de vous référer aux deux appels d’offres suivants :

