Appel aux start-up qui innovent pour une ville durable

Le Village by CA Nord de France et le Village by CA Brie Picardie s’associent à 14 de leurs partenaires pour lancer l’appel à candidatures « Innover pour une ville durable ».

Du 19 octobre au 28 novembre, les start-up françaises dont les solutions innovantes accompagnent les enjeux liés à la Ville durable, sont invitées à nous soumettre leur candidature.

A la clé pour les lauréats ? Intégrer l’écosystème Village by CA, premier dispositif d‘accélérateurs en France et bénéficier de l’accompagnement personnalisé du Village by CA Nord de France et du Village by CA Brie Picardie pour accélérer leur développement.

Ré-enchanter la vie en ville

Nos villes façonnent et dessinent nos territoires.

L’urbanisation se poursuit en France, avec 8 personnes sur 10 qui résident aujourd’hui dans une unité urbaine*.

Leurs habitants affirment de plus en plus leurs envies : une cohabitation avec la nature et l’agriculture, l’espace pour une mobilité douce, des tiers-lieux pour « faire ensemble », des circuits vertueux de recyclage et de valorisation…

Autant de tendances qui peuvent ré-enchanter la vie en ville, et viennent aussi s’accompagner de défis complexes.

A l’heure de l’urgence climatique, construire une ville durable s’impose pour loger décemment et de façon pérenne une population toujours grandissante.

Les enjeux de la ville durable : garantir la sécurité, le bien-être et la santé de tous, tout en préservant nos ressources naturelles et notre biodiversité.

Vers une heureuse sobriété !

*Etude INSEE 2020. Une unité urbaine : une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

Répondre aux grands défis de la Ville durable

Pour accompagner ces grands défis, Le Village by CA Nord de France (Lille), le Village by CA Brie Picardie (Chessy) et 14 de leurs partenaires s’associent et lancent l’appel à candidatures « Innover pour une Ville durable ».

Avec AgroParisTech, Axone Promotion, le Crédit Agricole Brie Picardie, le Crédit Agricole Nord de France, DisneyLand Paris, IBM, Eqiom, Finovam Gestion, le Groupe Duval, l’IMT Nord Europe, Junia, l’Université Catholique de Lille, Seine et Marne Attractivité, Signify.

Ces partenaires, acteurs de leur territoire, s’engagent à soutenir le développement des start-up qui seront sélectionnées dans le cadre de cet appel à candidatures.