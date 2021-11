Economie circulaire : Rencontre régionale annuelle du réseau CollECtif Grand Est

La Rencontre annuelle du réseau CollECtif offre un temps de rencontre privilégié pour tous les acteurs engagés dans une démarche d'économie circulaire en Grand Est.

Ouvert à tous (représentants d'entreprises, de collectivités, etc), cet événement en présentiel vous permettra d'aller à la rencontre de porteurs de projet au travers de tables rondes et d'ateliers sur un ensemble de sujets comme l'écologie industrielle et territoriale, l'économie sociale et solidaire, l'éco-conception. etc.

Découvrez le programme et inscrivez-vous dès à présent !

Le 23 novembre 2021 de 8h30 à 16h au Domaine de l'Asnée (54600 Villers-lès-Nancy).

> Inscrivez-vous dès maintenant !

Programme de la rencontre :

Accueil & Exposition

[8h30] Accueil café et remise des badges, moment de convivialité

[9h] Exposition d’initiatives inspirantes du territoire

Plénière

[9h45] Le réseau CollECtif (l'offre de service et la programmation 2022, le réseau international…) et intervention d'un invité de marque.

[10h05] Retour sur les rencontres locales CollECtif d'octobre, parole aux structures d’accueil.

[11h05] Table ronde de décryptage de projets inspirants en Grand Est : témoignages d'entreprises et de structures d'accompagnement sur le développement de leurs activités.

[12h10] Interventions de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et de la CMA Grand-Est, les actualités et l'offre d'accompagenement, et rapport d'étonnement d'un invité de marque.

[12h35] Buffet déjeunatoire, moment de convivialité

Ateliers

[14h] Ateliers collaboratifs sur des sujets d'économie circulaire Atelier jeu découverte Ecologie Industrielle et Territoriale Atelier lien entre Economie Sociale et Solidaire et Economie Circulaire Atelier Recherche Développement et Innovation Atelier jeu découverte Eco-conception Atelier Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (sur invitation du Club EFC Grand Est) NB : Atelier fermé réservé aux participants inscrits préalablement dans la démarche de dynamisation de l’EFC en région Grand Est (ateliers des 27/09 et du 22/10/2021 organisés par le club EFC Grand Est).

[16h] Fin de l’événement et de l'exposition

Inscription et pass sanitaire obligatoire.

> JE M'INSCRIS A LA RENCONTRE REGIONALE ANNUELLE

> Accès au Domaine de l'Asnée, 11 Rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy

