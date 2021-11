Invitation aux 3es Rencontres de l'Économie circulaire en AURA : Achats durables - la relation acheteurs fournisseurs

Participez aux 3es Rencontres de l’Économie circulaire qui auront pour thème : Achats durables - la relation acheteurs fournisseurs

Le 10 décembre 2021, de 9h30 à 14h,

L’Embarcadère, 13 bis Quai Rambaud, 69002 Lyon

Le plan national d’achats durables (PNAD) et la loi climat et résilience obligent à intégrer le développement durable dans nos marchés publics : il est temps de changer notre manière d’acheter !



Le 10 décembre 2021, venez échanger avec Thomas LESUEUR, Commissaire général au développement durable (CGDD), mais aussi des collectivités, des acheteurs et des entreprises intégrant le développement durable dans leurs marchés ou dans leurs offres, et inspirez-vous de leurs expériences !

En présence de Frédéric BONNICHON, Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’Environnement et à l’Écologie positive, de nombreux acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes viendront témoigner sur : Comment transformer le rapport entre l’offre et la demande, connaître les entreprises de son territoire, coopérer, coconstruire des solutions écologiques et sociales adaptées aux besoins et très concrètement comment intégrer des clauses environnementales dans les marchés ?

Merci de vous inscrire avant le 30 novembre et n'hésitez pas à diffuser cette invitation autour de vous !

>> PROGRAMME ET INSCRIPTION

Publics cibles

Les acteurs de la commande publique durable et de l’économie circulaire (responsables de marchés, acheteurs, élus locaux et régionaux, techniciens, chargés de développement économique, entreprises, associations...)

Au programme

Un point d'actualité réglementaire ;

Les accompagnements d’entreprises et de collectivités pour faciliter votre passage à l’action ;

Des témoignages concrets d’entreprises et de collectivités pour répondre aux questions que vous vous posez sur la coopération en faveur des marchés publics durables ;

Un salon de solutions pour la commande publique durable en Auvergne-Rhône-Alpes proposé par une sélection d’entreprises pour faire le lien entre offre et demande ;

Un cocktail autour duquel échanger en toute convivialité !

Votre contact au CIRIDD : Christèle Fierobe - christele.fierobe(at)ciridd.org

Soutiens et partenariats :

[ECONOCIR]