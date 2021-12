Publication de la 10ème édition du Baromètre PAP50

Les entreprises sont incitées à évaluer et améliorer leurs politiques papier.

Riposte Verte, Sylvamo, Fiducial Office Solutions et Cèdre effectuent chaque année depuis 2010 une évaluation des politiques papier (achat, consommation, recyclage et CO2) des entreprises ou des organisations publiques afin de les engager vers des pratiques durables. Cette année, ce sont des entreprises grosses consommatrices de papier parmi lesquelles Carrefour, Auchan, La Française des Jeux, Servier, EY, Havas, IGN, Pôle emploi… qui ont été invitées à participer au Baromètre PAP50.

Cette année, nous saluons l’ambition du secteur de la communication (3 entités dans le top 5) et des émetteurs de tickets restaurant et de jeux (3 top 10) tout en déplorant le manque de transparence d’une majorité d’acteurs des télécoms, de l’immobilier et du médicament.

Avec cette nouvelle édition, de belles surprises ont émergées des résultats comme une consommation moyenne de ramettes équivalente à 10 kg/pers/an (en partie due aux confinements de 2020 bien sûr).

Exceptés quelques cas notables, les moyennes d’achat de papier vraiment durable sont toujours décevantes malgré une offre abondante aussi bien pour les papiers de bureaux que ceux de communication externe.

Un grand bravo aux 3 premiers du classement : Prodigious France, BETC et Orange et à tous les participants qui démontrent qu'une politique papier vraiment responsable est possible quelle que soit la taille, le statut et l'implantation de l'organisation.

La participation au Baromètre PAP50 est l’occasion pour les organisations évaluées de faire le point sur leur consommation de papier et de recevoir des recommandations personnalisées pour progresser vers plus de durabilité.

Vous découvrirez également l’interview de Carine Cottereau, responsable RSE de Prodigious qui nous parle de l’ambition du Groupe Publicis de s’aligner sur les 1,5°C de l’Accord de Paris et, pour y parvenir, de maîtriser leurs consommations de matières premières dont le papier.