Avec le projet HARP... et si vous décidiez d'offrir un nouveau système de chauffage à votre logement pour Noël...

Il fait très froid dehors et vous avez probablement déjà allumé votre chauffage. Les factures d’énergie s’envolent et chacun se souviendra que le changement climatique est une réalité et que chacun d’entre nous doit agir à son niveau…

Savez-vous que parmi les 126 millions de chaudières installées dans l'Union européenne (UE), 60 % sont considérées comme inefficaces (c’est-à-dire fonctionnant avec une classe énergétique C ou inférieure). Et pourtant la plupart des consommateurs ne connaissent pas les performances de leurs systèmes de chauffages et les coûts et la consommation d’énergie associés. Cependant, de nombreuses options existent pour augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments et la modification des installations de chauffages inefficaces en fait partie, sachant que le chauffage et la production d’eau chaude représentent 80 % de la demande énergétique des ménages de l'UE.

Le projet HARP « Planification de la rénovation des systèmes de chauffages » (Heating Appliances Retrofit Planning) répond directement à ces préoccupations. HARP est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Ce projet a pour objet d’aider les consommateurs à accéder à des informations précises et indépendantes sur les chauffages économes en énergie, ainsi qu'à des informations et à un accompagnement dans le processus de remplacement de leurs systèmes en suggérant les solutions les plus adéquates et efficaces pour chaque type de logement.

Le projet HARP rassemble 18 partenaires de cinq pays européens (France, Espagne, Allemagne, Italie et Portugal).

En France le consortium rassemble 3 institutions dont l’association ENERGIES 2050, UNICLIMA et Energies & Avenirs). Nous collaborons également avec le projet TopTen et l’ADEME (dans le cadre du projet européen HACKS). Bien évidemment le projet n’a rien à vendre… les très nombreuses ressources techniques sont disponibles en anglais et dans les 5 langues du projet.

Pour connaître le label énergétique de votre chauffage et découvrir les options de remplacement possibles, Utilisez l’application en ligne gratuite HARPa

Et pour accéder aux différentes (et nombreuses) ressources, Visitez le site du projet HARP en français

L'outil en ligne HARPa vous aidera à vérifier l'efficacité énergétique de votre système de chauffage actuel et à trouver une solution de remplacement appropriée basée sur les alternatives les plus efficaces disponibles sur le marché. De plus, HARPa facilitera votre prise de contact avec les professionnels qui peuvent vous accompagner dans le processus de remplacement et vous fournira plus d'informations sur les incitations disponibles.

Après avoir répondu à quelques questions anonymes sur votre logement (nombre de personnes vivant dans la maison, années de construction, type d'immeuble avec le choix entre maison individuelle ou appartement ou encore si votre maison est utilisée toute l'année ou partiellement), vous devrez indiquer les options qui peuvent correspondre à votre situation. Par exemple, si vous disposez d'un espace de stockage ou de rangement, d'une toiture aménageable et utilisable ou d'un espace à l'extérieur de votre logement, ou si vous êtes raccordé au réseau de gaz. Finalement les alternatives les plus efficaces disponibles sur le marché et les avantages associés à leur installation (telles que les économies d'énergie et de coûts ou encore la réduction des émissions de CO2) seront répertoriées.

HARPa vous fournira des liens pour accéder aux incitations disponibles au niveau national pour remplacer les appareils de chauffages inefficaces par des alternatives plus efficaces, tout en fournissant également des conseils indicatifs pour contacter des professionnels du chauffage. Vous serez invité à télécharger un petit rapport pdf avec toutes les informations correspondantes à votre système existant et pour vous permettre de commencer à échanger avec un professionnel agréé. Si vous le désirez, vous pourrez partager avec nous le rapport pdf pour échanger avec des experts de l’association ENERGIES 2050.

Contactez les partenaires français pour en savoir plus sur les chauffages éco-énergétiques.

Et bien sûr, passez toujours par des professionnels agréés…

FAIRE, service public qui vous guide gratuitement dans vos travaux de rénovation énergétique

Site MaPrimeRénov’

UNICLIMA

Energies & Avenir