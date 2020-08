Les Assises de la Montagne et de l'Alpinisme se tiendront en novembre

Etienne Klein (physicien, professeur à l'Ecole centrale de Paris et directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au Commissariat d’Energie Atomique, docteur en philosophie des sciences, spécialiste du temps, et amoureux des montagnes, sera l’animateur et le grand témoin de la journée.

Les Assises de la Montagne et de l’ Alpinisme acte III , après Nice et Megève vont célébrer - le 27 novembre 2020 de 9h à 17h (MAISON DE L’UNESCO - 7 PLACE DE FONTENOY- 75007 PARIS) - l’inscription de l’alpinisme à l ’Unesco sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité. (PCI)

Ressources complémentaires