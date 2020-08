Rennes refuse d'accueillir un départ du Tour de France jugé trop polluant

La ville de Rennes a une longue histoire avec le Tour de France. Cette histoire était vouée à s’accroître, avec l’organisation de ce qu’on appelle le « Grand Départ » de l’édition 2021, autrement dit, la première étape du tour de France. Pourtant, la mairie de Rennes a finalement refusé d’organiser cet événement en raison principalement de son énorme empreinte carbone.

Une « course qui a fait son temps », une « gestion catastrophique des déchets », une « image sexiste de la femme », la majorité de la mairie de Rennes n’a pas mâché ses mots au moment de refuser d’organiser le départ du Tour de France. Cette décision pour le moins courageuse fera date dans l’histoire du lien entre le sport et l’écologie.

Pour répondre aux critiques, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme a multiplié les annonces : la présence de 29 voitures hybrides, des « voitures 100% électriques dans les caravanes » et désormais au pied du podium un hôte et une hôtesse. Ces annonces sont sympathiques, mais montrent une absence totale de compréhension des enjeux du Tour de France. Le Tour de France représente en moyenne 10 à 12 millions de spectateurs qui se déplacent pour l’occasion. Ces spectateurs provoquent des dommages immenses à l’environnement et laissent derrière eux une trainée de déchets principalement constituée de cannettes et de bouteilles d’eau vides. Un autre sujet de plus en plus discuté, tient aux 18 millions de « goodies » produits chaque année. Ces petits objets sont très polluants et se retrouvent également bien souvent dans la végétation jouxtant les routes. Ceux-ci ne sont que quelqu’un des éléments qui permettent au Tour de France de se classer comme le troisième événement sportif le plus polluant au monde, derrière les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football.

Comme le dénote un article du Monde, de plus en plus d’événement, pas seulement sportifs, sont désormais annulés en raison de leur impact carbone trop important : les feux d’artifices de Canberra, la tournée du groupe de musique Coldplay, l’annulation de la semaine de la mode à Stockholm…

