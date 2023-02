Partir au Togo en 2023 pour humanitaire , Assainissement Pour un tourisme florissant dans le kpele au Togo

ESDEV (Ensemble Soutenons le Développement) est une association créée en France par un groupe d’étudiants de la diaspora d’Afrique noire de la France associés aux autochtones français.

Elle dispose d'une représentation locale nationale au Togo (Afrique de l'Ouest)

Guidés par un esprit humanitaire et soucieux d’un lendemain meilleur des populations rurales et périurbaines d’Afrique noire ESDEV offre aux étudiants ; stagiaires et bénévoles soucieux de se rendre utiles aux communautés urbaines et rurales des chantiers et stages humanitaires dans les domaines de la Sante, Education et Environnement, Economie Sociale, droit humain, entrepreneuriat social.

ESDEV est une fenêtre ouverte pour découvrir les réalités du monde de travail en Afrique noire ; ceci par le biais des projets de développement.



Mission

La préfecture de Kpele au Togo et particulièrement le village TSIKO niché dans la vallée de la chaine de montagne de dayes est une mine d’or touristique. Les paysages sont très beaux s’ouvrant magnifiquement sur une ravissante chaine de montagne. Le climat est doux, hivernal par moment sur la montagne. Toutefois les pratiques inciviques nuisibles à la protection de l’environnement ont la vie dure là-bas. Les abattages anarchiques des arbres sans souci de reboisement ; le mauvais assainissement caractérisé par la mauvaise gestion des , le mauvais traitement des eaux usées, grises, déforment les paysages de ces joyaux environnementaux.

Dans le souci d’une meilleure implication de la population à la protection de l’environnement en vue d’une meilleure promotion touristique de la localité, ce stage intitulé « Assainissement Pour un tourisme florissant dans le kpele au Togo » est initié. Il permet à ESDEV de recruter des stagiaires et volontaires internationaux pour des missions humanitaires dans la préfecture de kpele au Togo

Objectifs

- Promouvoir le tourisme florissant à Kpele Tsiko au Togo

- Faire la promotion digitale d'une nouvelle cascade en réaménagement à Kpele Tsiko au Togo

- Etudier la problématique de l’assainissement par le traitement et recyclage des déchets multiformes en vue de la recherche des solutions idoines.

- Etudier les différentes alternatives à la cuisson par le bois de chauffage ou le charbon ou le bois d’œuvre destructrice de la flore

- Monter des projets d’installations de latrines publiques pour éviter la défécation sauvage

- Sensibiliser sur la nécessité de la préservation des richesses et patrimoines touristiques et environnementales du milieu