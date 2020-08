Pyrénées : un projet GREEN pour protéger la biodiversité

Les Pyrénées sont un milieu naturel disposant d’une riche biodiversité caractérisé par la présence de nombreuses espèces endémiques (près de 200 plantes propres au milieu sont présentes sur le versant français de la chaine montagneuse par exemple). Le massif des Pyrénées offre également une zone de refuge pour de nombreuses espèces animales menacées par les activités humaines en amont. Malgré ces conditions écologiques plus favorables, certaines espèces comme la gypaète barbu, le vautour percnoptère et le milan royal restent menacées et doivent être protéger.

Massif transfrontalier, les actions de protection de la biodiversité et de l’habitat naturel doivent intégrer la coopération transfrontalière afin de promouvoir une gestion intégrée de cet espace naturel situé entre la France, l’Espagne et Andorre. C’est dans cet objectif que l’organisme européen POCTEFA cofinance des projets de coopération des deux côtés des Pyrénées afin de promouvoir un développement durable des territoires frontaliers des trois pays. A partir de juin 2016, le POCTEFA a mise en place le projet Gestion et mise en REseau des Espaces Naturels des Pyrénées (GREEN) dans l’objectif de renforcer la coordination et faciliter les échanges entre les différents acteurs de l’écologie dans cet espace naturel.

Par la création d’un réseau de gestion de la biodiversité, le projet GREEN ambitionne d’améliorer la conservation de la biodiversité des Pyrénées dans les milieux forestiers, aquatiques et agro-pastoraux. Le programme souhaite mettre en place des stratégies transfrontalières pour une gestion intégrée des mesures de protection environnementale et expérimenter des solutions communes entre les trois territoires. Les objectifs du projet portent également sur l’amélioration de l’état de connaissance de cet espace, de maintenir les équilibres écologiques entre activités humaines et nature et d’informer la société et les acteurs locaux sur les enjeux à la protection de la biodiversité dans les Pyrénées.

