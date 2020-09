Formations en ligne gratuites sur les aires protégées

Pour qui ? Ces MOOC s’adressent aux professionnels de la conservation (gestionnaires de parcs, agents de conservation, gardes, guides, chercheurs etc.), aux étudiants, aux professionnels qui souhaitent développer de nouvelles compétences ou changer de voie, au grand public intéressé par la nature, etc.

Le Programme aires protégées d’Afrique & Conservation de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN-Papaco) organise une nouvelle session de formations en ligne (MOOC) sur la conservation de la nature, ciblant plus spécifiquement les aires protégées. Ces formations sont entièrement gratuites et 100 % en ligne. Ces MOOC sont réalisés en partenariat avec l’Université Senghor d’Alexandrie et l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

Ressources complémentaires