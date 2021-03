22 mars : Journée mondiale de l'eau

La Journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce.

La Journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6 : eau propre et assainissement, pour tous d'ici à 2030.

Valoriser l'eau



Le développement économique et l’augmentation de la population mondiale signifient que l’agriculture et l’industrie ont de plus en plus besoin d’eau et que la production d’énergie gourmande en eau augmente pour répondre à cette demande. Les changements climatiques rendent également les ressources en eau plus instables et contribuent à la pollution.

Alors que les sociétés s’emploient à concilier les demandes en eau, les intérêts d’un grand nombre de personnes ne sont pas pris en compte.

Cette année, la Journée mondiale de l'eau a pour thème la signification de l'eau pour les populations, sa véritable valeur et la manière dont nous pouvons mieux protéger cette ressource vitale. La valeur de l’eau dépasse largement son prix : l’eau a une valeur incalculable et complexe que ce soit pour notre foyer, notre culture, notre santé, notre éducation, notre économie ou l’intégrité de notre environnement naturel. Si nous négligeons ne serait-ce que l’un de ces aspects, nous risquons de mal gérer cette ressource limitée qui est irremplaçable.

Chacun a son mot à dire sur notre ressource la plus précieuse. Partagez vos expériences, réflexions et impressions en ajoutant #Water2me à vos messages et contribuez à la #JourneeMondialeDelEau 2021.

De l'eau pour freiner le coronavirus

Se laver les mains est crucial pour contenir la propagation de la COVID-19 et de nombreuses autres maladies infectieuses.

En cette Journée mondiale de l’eau, celle-ci nous montre encore une fois à quel point elle est essentielle à nos vies. Malheureusement, près de trois milliards de personnes dans le monde n'ont aucun moyen de se laver les mains pour lutter contre le coronavirus.

Si vous avez la chance d’avoir accès à de l'eau et du savon de qualité, utilisez-les ! Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Suivez les étapes recommandées, pour votre santé et pour celle des autres.

Cette Journée mondiale de l’eau il nous faut être encore plus responsables. Rejoignez maintenant la campagne #Mainspropres (#SafeHands en anglais) !

Le saviez-vous ?



Aujourd’hui, 1 personne sur 3 n’a pas accès à de l’eau salubre.

D’ici à 2050, jusqu’à 5,7 milliards de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d’eau au moins un mois par an.

Un système d'approvisionnement en eau et d'assainissement résistant au climat pourrait sauver la vie de plus de 360 000 nourrissons chaque année.

En limitant le réchauffement planétaire à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, nous pourrions réduire jusqu'à 50 % le stress hydrique induit par le climat.

Les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé plus de 90 % des catastrophes majeures au cours de la dernière décennie.

D'ici à 2040, la demande mondiale d'énergie devrait augmenter de plus de 25 % et la demande d'eau devrait augmenter de plus de 50 %.

Source de l'information : Communiqué de Nations Unies

