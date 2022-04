Été des HUMANITÉS

Études-travail-vacances (6 juin au 15 Juillet 2022)



Nourrir et approfondir ses réflexions sur les enjeux contemporains face aux nombreux dérèglements (moraux, intellectuels, écologiques) vous intéresse-t-il?



Étudiant.e candidat.e à un diplôme de premier cycle au Canada ou qui le seront à partir de l'automne 2022, soumettez votre candidature pour participer à l’université d’été « l’écologie politique, au croisement des sciences et de la philosophie » sous la direction scientifique du professeur Alain Denault au campus de Shippagan de l'Université de Moncton.



Les personnes sélectionnées n'assumeront que les frais de transport pour se rendre à la Péninsule accadienne et retourner chez elles ainsi que les frais de subsistance. L’hébergement et les 2 cours dispensés et crédités par l’Université de Moncton font partie de l'offre faites aux les personnes choisies. D’autres facilitations sont également prévues (transport Bathurst-Shippagan, recherche d’emploi saisonnier).

Les 2 cours sont Environnement et société (SOCI - 2240) et Lectures dirigées (SOCI -1201).



Les dossiers soumis seront étudiés à partir du 15 mars

Visitez la page web de l’Université d'été sur le site de l'Université de Moncton pour connaître tous les détails et pour vous inscrire:

Université d'été Été des HUMANITÉS juin-juillet 2022

Information: etedeshumanites@umoncton.ca