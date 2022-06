[Webinaire] Analyses Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC) : améliorer la connaissance pour mieux mobiliser & gérer la ressource en eau

À propos de cet évènement

Les épisodes de sécheresse sont de plus en plus récurrents. Dans un but d’adaptation au changement climatique, les études permettant de définir et d’orienter la politique de gestion de l’eau sur les territoires sont mises en avant dans les SDAGE Loire-Bretagne, ce sont les études dites HMUC, pour Hydrologie, Milieux, Usages et Climat. Plusieurs questions se posent ; quelles orientations doivent prendre ces études ? Quelles responsabilités incombent aux maîtres d’ouvrages ? Comment valoriser l’émergence de ces études ?

Le webinaire plus en détail :

Ces analyses se décomposent donc sur les 4 axes suivants : Hydrologie, Milieux, Usages et Climat. Elles permettent ainsi de mieux connaître la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle et souterraine à différentes échelles afin d’atteindre une meilleure connaissance des hydrosystèmes à l'échelle d'un SAGE, afin d’assurer un équilibre durable entre la ressource disponible et les usages dans un contexte de changement climatique. Cette démarche a ainsi été initié sur le bassin du Cher.

Grâce à l'appel à manifestation d'intérêt de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui finance ces études à hauteur de 70%, le bassin aura bientôt une connaissance solide quant aux tensions quantitatives de ses territoires.

Dans le but d'accélérer la bonne mise en œuvre des projets de territoires pour la gestion de l'eau (les PTGE), les analyses HMUC permettront ainsi d'anticiper les risques de tension quantitative de la ressource en eau.