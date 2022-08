-Appel à communications pour la 4ème édition du Salon Africain de l’Irrigation et du Drainage (SAFID) Niamey sera l’hôte de la 4ème édition du Salon Africain de l’Irrigation et du Drainage (SAFID), du 28 novembre au 02 décembre 2022. Cet appel à communication est lancé à cet effet.

1ère rencontre des ministres en charge de l'irrigation des pays du Sahel et 4ème Salon Africain de l'Irrigation et du Drainage (SAFID), du 28 novembre au 2 décembre 2022

