Développement des filières piscicole, porcine et bovine au Cameroun : des chercheurs de l'IRAD arrimés aux pratiques de gestion et d'élevage modernes

À travers des ateliers de formation organisés à l’endroit d’une quatre vingtaine chercheurs juniors et techniciens de l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) que dirige le Dr Noé Woin, dans le cadre du Projet de Développement des Chaînes de Valeur de l’Élevage et de la Pisciculture (PDCVEP) soutenu par la Banque Africaine de Développement (BAD), les 18 et 19 août à Limbe (région du Sud-Ouest) pour la filière piscicole, les 15 et 16 septembre à Yaoundé (région du Centre) pour la filière porcine et les 22 et 23 septembre 2022 à Bangangté (région de l’Ouest) pour la filière bovine.

Généralités sur l’élevage, techniques de logement, techniques d’alimentation, formulation alimentaire, techniques de reproduction, gestions technique, économique, commerciale et environnementale de l’élevage, prophylaxie et principales maladies, description et présentation des règles de biosécurité, gestion des écloseries, travaux pratiques sur la composition des aliments. Voilà, entre autres, notions et enseignements riches qui ont meublé les différents ateliers de formation animés par des experts chevronnés.

Au cours d’un de ces séminaires, le Responsable spéculation porc et Point focal IRAD à l’unité de coordination PDCVEP, Yves Merlin Ndjondjip, a laissé entendre que, dans le cadre de ce projet, des géniteurs porcins seront mis à la disposition de l’IRAD, ainsi que des formations pointues dans les trois domaines.

Au cours des différentes remises solennelles des attestations de fin de formation aux participants provenant de par les Structures opérationnelles de l’Institut, disséminées à travers le pays, les dirigeants ont demandé aux personnels bénéficiaires desdites formations d’en faire bon usage afin de booster une fois pour toutes les filières porcine, bovine et aquacole au Cameroun.