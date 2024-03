Rencontres de l'habitat écologique du 8 au 17 mars 2024 - 5ème édition des Journées Portes Ouvertes TWIZA partout en France

Habitat insolite, léger ou participatif, éco-lieu, rénovation performante, maison passive, earthship, kerterre, matériaux sains & réemploi... Toutes ces innovations de l'habitat seront à découvrir lors des Journées Portes Ouvertes TWIZA qui se dérouleront du 8 au 17 mars 2024. Plus de 300 évènements, rencontres, chantiers participatifs, visites dans toute la France !

Une multitude de solutions innovantes à découvrir

L'événement, qui en est à sa 5ème édition, met en lumière l'éco et l’auto-construction sous toutes ses formes et offre une opportunité unique de plonger dans le monde de l'habitat écologique. Avec plus de 300 animations et journées portes ouvertes organisées sur l’ensemble du territoire, les participants auront l'occasion de découvrir des initiatives inspirantes, des travaux novateurs et les métiers d'une communauté engagée.

TWIZA, le réseau dédié à l'habitat écologique, la construction participative et l'entraide, invite tous les curieux ou les connaisseurs ayant un projet de rénovation ou d’auto-construction à participer à ces journées enrichissantes. Ces 10 jours seront l'occasion de se rencontrer, de partager des connaissances, de découvrir des chantiers participatifs et d’apprendre des pratiques d’éco rénovation et d’auto-construction, de trouver des professionnels engagés et de promouvoir le "faire ensemble" dans une ambiance conviviale et inspirante.

"Si on veut personnaliser son logement, si on a un tout petit peu d'ambition sur son projet, il n'y a pas d'autre choix que de s'impliquer", déclare Cédric Avramoglou, fondateur du réseau TWIZA.

L'ADEME a réalisé en 2022 un benchmark des pratiques d'auto-rénovation en Europe : les conclusions sont claires : les citoyens européens réalisent déjà eux-mêmes une part importante des travaux de rénovation (40% en France, dont 6% accompagnés d'un professionnel du bâtiment).

L'événement rassemble porteurs de projets, particuliers, étudiants, professionnels, associations, et centres de formations afin de favoriser les rencontres entre les différents acteurs de la construction écologique.

Faire des économies mais pas que ! Des bénéfices multiples.

L'implication dans son projet de construction ou de rénovation offre une expérience enrichissante et enthousiasmante de transition personnelle. En plus des économies réalisées, les participants découvrent un nouveau sens à leur engagement, renforcent leurs liens sociaux, développent leurs compétences techniques, et contribuent à la réduction des déchets et de l'empreinte carbone.

Une réponse aux enjeux actuels

L'approche participative du chantier apporte des solutions à diverses problématiques que sont :

L'accessibilité financière au logement

La personnalisation des habitations : une implication nécessaire

La promotion de la cohésion sociale : favoriser l'entraide et la création de liens sociaux, réapprendre le vivre-ensemble et la solidarité

La garantie d'un environnement sain : accès à des constructions de qualité

La réduction des déchets et la promotion du réemploi

L'amélioration de l'efficacité énergétique (réduction des factures et de la pollution)

L'optimisation du coût d'utilisation des logements : une meilleure connaissance du fonctionnement permet une utilisation plus efficiente et la capacité à effectuer des réparations soi-même.

Une solution au manque de sens chez les professionnels du bâtiment ainsi qu’une perspective de reconversion et spécialisation professionnelles

Organisé en coopérative, le réseau TWIZA suscite un vif intérêt et attire de nombreux acteurs du bâtiment en quête de sens. Cette dynamique est alimentée par un constat largement partagé au sein du secteur : un profond manque de sens chez les professionnels du bâtiment. Cette problématique se traduit par des difficultés persistantes en matière de recrutement et de rétention des sachants du domaine. De plus, il est souvent ardu de reconnaître et valoriser les compétences des artisans affectés physiquement, que ce soit suite à un handicap causé par un accident ou par leur avancée en fin de carrière. Le réseau Twiza propose à ces professionnels d’apporter leur savoir et expérience et de trouver une position bien plus valorisante qui est celle de sachant, accompagnateur, passeur de savoir.

Ce déficit de main-d'œuvre qualifiée est exacerbé par un manque général de professionnels, surtout dans le domaine de la construction écologique. Toutefois, au sein du réseau TWIZA, « nous observons que la participation à des chantiers, en particulier ceux axés sur l'écologie, représente un véritable tremplin pour la reconversion professionnelle. Ce phénomène est remarquablement répandu parmi les membres de notre réseau », indique Cédric Avramoglou, soulignant ainsi le rôle catalyseur dans la création de nouvelles opportunités et dans la redéfinition des parcours professionnels au sein de l'industrie de la construction.

Le réseau Twiza, bâtir du lien – promouvoir l’habitat écologique et des pratiques participatives

Le réseau TWIZA, réseau d'éco- et d'auto-constructeurs, est engagé dans la promotion d'un habitat écologique et d'une construction plus respectueuse de l'autre et du vivant. Avec ses 150 membres actifs et des réseaux locaux au plus proche du terrain, TWIZA propose un accompagnement personnalisé dans la définition ou la mise en œuvre de projets, ainsi qu'un support pour le partage des connaissances et la montée en compétences de chacun de façon collaborative. TWIZA propose des chantiers participatifs, des rencontres locales et groupes locaux, un forum d’entraide, des groupements d’achat, et offre la possibilité de trouver des professionnels de confiance via son un annuaire en ligne (artisans/ formateurs/ fournisseurs).

Un événement ouvert à tous, offrant une profusion d’opportunités de découvrir concrètement des solutions d'habitat écologique.

Que vous soyez porteur de projet, particulier, étudiant, professionnel du secteur, ou simplement intéressé par les alternatives écologiques, ces journées sont une occasion unique de rencontrer des acteurs engagés, de découvrir des techniques innovantes ou ancestrales pertinentes pour un habitat sain et écologique.

Rejoignez-nous dès le 8 mars 2024 pour explorer les possibilités infinies de l'éco/auto-construction !

Les inscriptions en ligne pour les Journées Portes TWIZA sont ouvertes, rendez-vous sur le site officiel de Twiza.