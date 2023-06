Assemblée d'ONU-Habitat à Nairobi (Kenya) : la voix du Cameroun portée par la MINHDU, Célestine Ketcha Courtès

«Un avenir urbain durable grâce à un multilatéralisme inclusif et efficace : atteindre les objectifs de développement durable en temps de crises mondiales». C’est le thème évocateur de la 2ème session de l’Assemblée du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), du 5 au 9 juin 2023 à Nairobi (Kenya).

Pendant les cinq jours de travaux sur des problématiques relatives aux logements décents et villes durables à travers la planète, la voix du Cameroun sera portée par la ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Courtès.

La lauréate du prix d’Excellence des Nations Unies pour Service public 2014 (maire de Bangangté d’alors) qu’on ne présente plus pour son dynamisme et pragmatisme avérés en matière de développement urbain et de la mise à disposition des logements sociaux décents au Cameroun. À cet effet, la délégation camerounaise est composée de 16 personnes (du FEICOM, de la SIC, de la MAETUR, du CFC, de la MIPROMALO, de l’AASOAL et des promoteurs immobiliers).

Les principales questions à l’ordre du jour sont : les activités d’ONU-Habitat ; l’examen des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; les rapports sur le Forum urbain mondial ; le dialogue sur le thème spécial de la 2ème session de l’Assemblée d’ONU-Habitat ; le plan stratégique d’ONU-Habitat ; l’élection du nouveau Bureau de l’Assemblée et des membres du Conseil exécutif.

Renforcement de la structure de gouvernance. Cette session, d’après la notification de la Directrice exécutive d’ONU-Habitat, Mme Maimunah Mohd Sharif (Malaisienne), «devrait jouer un rôle important dans le renforcement de l’application de la résolution 73/239 de l’Assemblée générale, dans laquelle cette dernière a visé à renforcer la structure de gouvernance d’ONU-Habitat et à orienter les travaux du Programme».

Conformément à la résolution 73/239 de l’Assemblée générale des Nations Unies, la 1ère session de l’Assemblée d’ONU-Habitat s’est tenue du 27 au 31 mai 2019. Et au cours de celle-ci, l’Assemblée a adopté son règlement intérieur, approuvé le Règlement intérieur du Conseil exécutif d’ONU-Habitat et élu 36 membres au Conseil exécutif et au Bureau du Comité des représentants permanents.

Créé en 1977, l’ONU-Habitat est un programme des Nations Unies qui œuvre à un meilleur avenir urbain. Sa mission est de promouvoir le développement durable des établissements humains sur le plan social et environnemental ainsi que l’accès à un logement décent pour tous.