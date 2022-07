11ème Forum urbain mondial : la MINHDU Célestine Ketcha Courtès satisfaite de la participation du Cameroun à Katowice (Pologne)

Au cours du 11ème Forum urbain mondial (FUM) à Katowice (Pologne), du 26 au 30 juin 2022, sur le thème : «Transformer nos villes pour un meilleur avenir urbain», la délégation du Cameroun était conduite par la ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Courtès.

À l’occasion, l’ancienne maire de Bangangté, lauréate du Prix des Nations Unies du service public 2014, a fait largement parler la voix du Cameroun.

Au regard des points marqués au terme de ce forum du donner et du recevoir des acteurs urbains de la planète, il y a lieu de croire à une participation positive du Cameroun. Nous pouvons citer, entre autres :

- La sollicitation de l’expertise camerounaise à plusieurs sessions organisées ;

- La contribution du Cameroun à presque toutes les tables rondes ministérielles ;

- Les échanges fructueux du Cameroun avec les autres acteurs du secteur urbain venus de par le monde ;

- Le partage de l’expérience camerounaise en matière d’urbanisation avec les autres acteurs ;

- L’apprentissage du Cameroun des expériences d’autres pays en ce qui concerne particulièrement leur résilience à la pandémie de Covid-19, la poursuite par des villes la mise en œuvre des actions en faveur de la localisation des Objectifs de développement durable (ODD) ;

- L’obtention de l’ONU-Habitat (Programme des Nations Unies pour les établissements humains) une plus grande collaboration pour accompagner le Cameroun dans la mise en œuvre des actions en faveur de la localisation des ODD ;

- L’obtention de l’ONU-Habitat une plus grande collaboration pour accompagner le Cameroun dans la mise en œuvre des actions en faveur de l’évaluation de la localisation des ODD, notamment l’ouverture d’un bureau de l’ONU-Habitat qui tardait en marge de la célébration de la Journée mondiale de l’Habitat (JMH) à Bertoua (est-Cameroun), l’ouverture du centre d’excellence du développement urbain africain adopté en marge d’un Forum urbain ;

- L’obtention de l’accompagnement de plusieurs agences de financement pour la réalisation de la voie de contournement de Yaoundé ; et

- De fructueuses discussions avec l’Agence française de développement (AFD) quant à l’extension du programme contrat de désendettement et de développement (C2D) ’’Capitales régionales’’ (qui a métamorphosé la physionomie de des villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua) à d’autres villes camerounaises (capitales régionales), notamment Ngaoundéré et bien d’autres.

Organisé par ONU-Habitat, le FUM est une conférence internationale pour les villes et les établissements humains. Pour penser les Villes que nous voulons durables, résilientes et sûres face à la croissance vertigineuse démographique et l’urbanisation rapide, ce conclave réunit en son sein les gouvernements nationaux, les autorités régionales et locales, le secteur privé, la société civile, les chercheurs, les agences de financement, etc.