Le World Impact Summit 2022 : une édition tournée vers l'impact et comment innover autrement

Les 30 novembre et 1er décembre 2022, le World Impact Summit, le sommet international des solutions pour la planète, revient pour la 5e édition en présentiel au Palais des Congrès à Bordeaux.

Parrainée par Bertrand Piccard, cette nouvelle édition remet l’impact au cœur du débat, des prises de paroles, des ateliers et des solutions présentes et proposera une grille de lecture du programme structurée autour de cette notion : COMPRENDRE - MESURER - AGIR.

Le fil rouge pour cette édition 2022 est Comment innover autrement ? L’innovation technologique est souvent controversée et nécessite d’être remise en question. Comment penser, intégrer, combiner sobriété et progrès technologique ? Innovation technologique ou innovation d’usage, comment pivoter nos modèles pour construire un avenir durable ?

Catalyseur de solutions pour la planète

Cette édition réunira à Bordeaux 10 000 professionnels de l’économie à impact qui participent à la transition écologique et énergétique de nos territoires, de nos entreprises et de notre société : changemakers, leaders internationaux, investisseurs, grands groupes, institutionnels, startups, acteurs associatifs, porteurs de solutions…

Cette 5e édition mettra en lumière les solutions les plus concrètes et innovantes pour faire aux grands défis mondiaux autour des thématiques phares :

Energies, Economie circulaire et gestion des déchets, Construction et aménagement durable, Protection des milieux naturels et de notre environnement, Transports & mobilités, Agriculture et alimentation, Numérique responsable.

200 speakers, experts de renom, grands témoins

300 innovations

10 000 professionnels de l’économie à impact, en présentiel et digital

la participation de plus de 40 pays[1] et des sessions traduites simultanément en français et anglais (selon la langue des intervenants).

25 délégations étrangères

3000 rendez-vous BtoB

Essentiellement tourné vers un public professionnel, le World Impact Summit proposera un grand Concert pour la Planète ouvert au grand public le mercredi 30 novembre soir. Une soirée musicale gratuite, sur le thème de l’engagement de la préservation de notre planète et de nos écosystèmes.

Un fil rouge en 2022 : Comment innover autrement ?

Depuis le 5 mai, la France vit à crédit. Le “jour du dépassement ”a été atteint en France, nous rappelant que si le monde entier consommait comme les Français, il faudrait 2,9 planètes pour subvenir à tous nos besoins. Une donnée symbolique qui permet de nous rappeler qu'il est urgent de transformer en profondeur nos modèles, 50 ans après la parution du rapport Meadows et l’alerte qu’il lançait sur les conséquences d’une croissance basée sur une exploitation infinie de nos ressources naturelles. Pour cela, innovons autrement. Mais comment ?

L’équipe du WIS souhaite valoriser l’interconnexion des enjeux de l’ensemble des acteurs et secteurs d’activités, réintégrer et interroger la notion de progrès dans le concept d’innovation pour créer un avenir souhaitable et désirable pour nos sociétés.

“L’innovation technologique suscite parfois la controverse et peut-être remise en question quand elle ne contribue pas à répondre à l’objectif du progrès au-delà de la prouesse technique. Cette édition pose la question de comment penser, intégrer, et combiner sobriété et progrès technologique ?

Entre innovation technologique et innovation d’usage, explorons les leviers pour pivoter nos modèles et construire un avenir durable !” déclare Nicolas Pereira, Fondateur et Président du World Impact Summit.

2 jours dédiés aux professionnels de l’impact pour accélérer le changement

Au cœur de l’évènement :

un programme de plénières, débats contradictoires, ateliers techniques, masterclass, pitchs inspirants et démo produits

un Village des Exposants accueillant 300 innovations. Les entreprises, startup, PME, grand groupe, associations et ONG présenteront leurs solutions, parmi lesquelles des démonstrations seront présentées aux participants

Les entreprises, startup, PME, grand groupe, associations et ONG présenteront leurs solutions, parmi lesquelles des démonstrations seront présentées aux participants une Scène Ouverte avec des débats de 30min, au sein du village, pour des thématiques non traitées dans le programme « officiel ». Son objectif est d’apporter des pistes de réflexions sur des sujets à approfondir sur les prochaines éditions

avec des débats de 30min, au sein du village, pour des thématiques non traitées dans le programme « officiel ». Son objectif est d’apporter des pistes de réflexions sur des sujets à approfondir sur les prochaines éditions les cafés-rencontres : Des groupes de discussions informels dédiés aux champs d’action des collectifs, réseaux & associations, locales ou nationales

: Des groupes de discussions informels dédiés aux champs d’action des collectifs, réseaux & associations, locales ou nationales WIS INVEST : une rencontre entre financeurs & porteurs de projets à impact . En 2021, 100 porteurs de projet à impact positif répondant aux enjeux de territoires ont rencontré 30 financeurs. Lors des précédentes éditions du WIS, de nombreux partenariats ont été créés entre les écosystèmes locaux (incubateurs, accélérateurs…) spécialisés dans l’entrepreneuriat à impact positif (Le Campement, La Ruche, ATIS, Bordeaux Technowest).

En 2021, 100 porteurs de projet à impact positif répondant aux enjeux de territoires ont rencontré 30 financeurs. Lors des précédentes éditions du WIS, de nombreux partenariats ont été créés entre les écosystèmes locaux (incubateurs, accélérateurs…) spécialisés dans l’entrepreneuriat à impact positif (Le Campement, La Ruche, ATIS, Bordeaux Technowest). des rencontres professionnelles pré-qualifiées grâce à une plateforme digitale btob

Une grille de lecture du programme sous trois angles sera proposée : COMPRENDRE - MESURER - AGIR

Comprendre = connaître les enjeux des dérèglements climatiques, les faits scientifiques et les futurs impacts sur ses chaînes de valeur à court, moyen et long terme

Mesurer = calculer précisément les externalités négatives de ses activités pour savoir où positionner en priorité ses efforts

Agir = promouvoir l’application de nouvelles solutions adaptées à ses enjeux de transition

La révélation du baromètre IFOP/WIS 2022

Pour la deuxième année consécutive, Nicolas PEREIRA dévoilera lors d’une conférence de presse les résultats du sondage IFOP / WIS 2022 sur 2 sujets :

%u2011 Les salariés et la protection de l’environnement au sein de l’entreprise

%u2011 Les Français et la finance éco-responsable (Quelles sont les thèmes prioritaires pour les investisseurs responsables ? Quelle est la place de l’impact environnemental dans les décisions de placement ? ...)

La dynamique du WIS à suivre tout au long de l’année

- Le déploiement de nouveaux contenus

- Des temps informels : Afterwork WIS Invest prévu le 7 juillet à Bordeaux

- Les WIS Live : discussion en live ou en présentiel autour d’un sujet qui sera approfondi lors du WIS

- Un appel à projet avec à gagner un espace d’exposition sur l’événement

https://worldimpactsummit.com/

#WISolutions #WIS2022

[1] Le WIS attire 40 pays dont en Europe : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Hollande, le Luxembourg, la Suisse et le Royaume-Uni ; en Afrique : l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Mali, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, la Turquie; en Asie: la Chine; dans les Amériques: le Canada, la Colombie et les Etats-Unis.