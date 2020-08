Une conférence virtuelle sur les contributions des femmes pour le développement durable

Une conférence virtuelle ayant pour thème la résilience des femmes face aux défis mondiaux et aux crises émergentes a été organisée entre le 15 et le 17 Juillet 2020 par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ONU Femmes et le gouvernement italien. Cet événement en ligne a réuni plus de 1 600 participants représentant 130 pays différents, avec les interventions de 56 orateurs au cours de trois tables rondes, deux événements spéciaux et deux événements de mise en lumière.

Les principaux thèmes abordés lors de cette conférence sont l’autonomisation économique des femmes dans l’agro-industrie, les technologies de l’information et de communication (TIC) ainsi que l’économie circulaire.

La conférence a été ouverte par le directeur général de l’ONUDI, qui a fait référence au vingt-cinquième anniversaire de la déclaration et du Programme d’Action de Beijing, qui continue de jouer un rôle crucial pour la promotion de l’égalité des sexes. Le directeur général a profité de cette occasion pour réaffirmer l’engagement de l’ONUDI contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans les industries et a reconnu le potentiel des femmes en tant que leaders et agents économiques du changement.

Durant la conférence, il a été rappelé que le réseautage entre femmes doit être encouragé afin de créer des échanges d’idées positives, et que l’autonomisation des femmes signifie un engagement dans l’inclusion des femmes dans l’éducation des STEM: sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les obstacles et préjugés auxquelles doivent faire face les femmes ont également été mentionnés, avec pour recommandation une implication du secteur privé et un renforcement des partenariats avec plus de partis.

Il est bon de mentionner que l’Egalité des Sexes a été reconnue comme objectif de développement durable par les Nations Unies.

[MOGED]