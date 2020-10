Forum international Franconomics 2020

Organisé pour la première fois à Hanoï et à la province de H%u01B0ng Yên les 23 et 24 octobre 2019, Franconomics 2019 : Technologie numérique pour le développement de l’économie et de la société intelligente a été un grand succès avec la participation de 25 pays du monde.

L’édition Franconomics 2020 consacré au thème « De start-up à smart-up » sera organisé les 22 et 23 octobre par le Ministère des affaires estrangaires, l’OIF et l’IFI, en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Institut de développement des affaires, l’Institut de Recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient, TIBCO (États-Unis) et le Programme national des start-up du Vietnam.

En effet, le programme Franconomics 2020 dont l’activité principale consacrée au colloque international « De start-up à smart-up», sera accompagné et enrichi par le Festival de chant de l’hymne national (2e édition), une présentation des projets de start-up, une conférence internationale portant sur « Smart tourisme : le développement durable pour une harmonie entre l’économie, la culture et l’environnement », la cérémonie de lancement du Musée numérique de Hung Yen et de présentation de projets de numérisation des patrimoines culturels pour le tourisme.

Start-up Innovation est une grande tendance de plusieurs domaines qui existe non seulement au Vietnam mais aussi partout du monde. Start-up Innovation ne consiste pas seulement à créer une entreprise qui fournit de nouveaux produits ou services au marché, mais également à l’organiser intelligemment. Start-up Innovation, donc synonyme de Smart-up qui s’appui sur l’efficacité économique élevée et un faible risque en utilisant les nouvelle technologie, associées à des méthodes de gestion modernes. À cette époque, le smart-up est fortement associé à la transformation numérique de la société.

Afin d’étudier les théories, les tendances et les problèmes techniques du Smart-up, ainsi que partager les expériences du Smart-up dans divers domaines, sous le parrainage de l’Université Nationale du Vietnam à Hano%u03CA, l’IFI et l'OIF, en collaboration avec le groupe TIBCO (États – Unis), Institut de développement des affaires (EDF - VCCI), l’Institut de Recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient (IAMES), TIBCO (États-Unis) et le Programme national des start-up du Vietnam, oragniseront une conférence internationale qui porte sur De Start-up à Smart-up.

Les organisateurs souhaitent inviter des scientifiques, des spécialistes, des leaders et des managers à contribuer leurs connaisances et expériences à ce forum. Le forum est gratuitement ouvert pour tous. Les intervenants et participants peuvent participer au Forum à présentiel ou se connecter par visioconférence.

