OIF : Rapport d'enquête sur les politiques publiques jeunesse dans l'espace francophone

L’OIF présente le rapport d’enquête sur les politiques publiques en faveur de la jeunesse au sein de l’espace francophone, réalisé avec le soutien du Secrétariat à la Jeunesse du ministère du Conseil exécutif du Gouvernement du Québec, et en étroite collaboration avec la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES).

À l’occasion de son cinquantenaire, l’OIF présente un rapport d’enquête qui porte un regard croisé sur les politiques de jeunesse au sein de l’espace francophone. Ce document dresse un état des lieux du processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques jeunesse dans vingt-neuf États et gouvernements membres et associés de l’OIF : depuis la structure de gouvernance jusqu’aux bonnes pratiques, en passant par l’élaboration et la mise en œuvre de programmes Jeunesse. Les données statistiques, qui ont été recueillies, sur la base d’un questionnaire et d’une étude documentaire, reflètent l’institutionnalisation de la thématique jeunesse dans la quasi-totalité des Etats et gouvernements. L’enquête nous renseigne également sur les cadres d’orientation que sont les documents de politique jeunesse, stratégies nationales et plans d’actions sectoriels. Enfin, le rapport aboutit à la formulation de recommandations destinées aux États et gouvernements, à l’OIF et à ses partenaires.

« Nous sommes convaincus que les résultats de l’enquête permettront de mieux partager les leçons apprises et les bonnes pratiques en la matière afin d’outiller au mieux les Etats et gouvernements, notamment les acteurs en charge de la jeunesse. Ces efforts doivent néanmoins se poursuivre puisqu’il existe encore des écarts de capacités, de moyens et d’expertise dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques jeunesse. La mise à disposition de données et de statistiques précises et fiables constituent encore souvent des enjeux majeurs », précise Mme Catherine Cano, Administratrice de l’OIF.

Source : Portail Jeunesse de l'Organisation Internationale de la Francophonie

