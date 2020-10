Formez-vous gratuitement à la construction en paille

UP STRAW est un projet Interreg Europe du Nord-Ouest dont l'objectif principal est de développer l'utilisation de la paille dans la construction de bâtiments urbains et publics.

Ce MOOC a été créé dans le cadre du projet européen UP STRAW visant le développement de la construction paille. Il est le fruit d'un travail collaboratif des partenaires du projet et a été coordonné par l'association française ACCORT-Paille.

Le MOOC “Building for change - Naturally” est un cours d'enseignement à distance hébergé par la Plateforme Bâtiment Durable de l'ADEME (FR). Cette formation gratuite et ouverte à tous aborde l'origine de la construction paille, les performances de cet éco-matériau, la gestion d'un projet de construction et ses finitions.

Ressources complémentaires