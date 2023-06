1000 vacanciers du Ndé (ouest-Cameroun) sous l'encadrement citoyen et ludique de la Fondation Table Ouverte WAKECO, du 19 juin au 20 août 2023

À la faveur de l’opération Ndé ‘’Festifoot-Sport-Vacances Utiles’’ Paul Biya 2023, la ‘’Fondation Table Ouverte Wamen Pauline, Commandant Ketcha le valeureux & Courtès’’ (WAKECO), sous la conduite de la Reine des Reines-mères, Menchiagrup Célestine Ketcha Courtès, et non moins ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU) du Cameroun, lance les activités de la 8è édition de ‘’Festifoot Paul Biya’’ et la 3è édition de ‘’Vacances utiles’’ à Bangangté (région de l’Ouest), le 19 juin.

Cette solennité placée sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et l’Éducation civique (MINJEC) sera présidée par le préfet du Ndé, en présence des chefs traditionnels, des invités spéciaux, des élites et partenaires qui militent contre les discours haineux et la prolifération des fakes news dans les réseaux sociaux.

En effet, ces activités de vacances, selon les organisateurs, sont destinées à occuper utilement la jeunesse, à favoriser le vivre-ensemble et le brassage des populations à travers divers jeux, en leur accordant des appuis financiers et en matériel didactique pour leurs études sont organisées à Bangangté, du 19 juin au 20 août 2023. Il s’agit des stages de vacances et d’un championnat ‘’Festi Sport-Vacances utiles’’ Paul Biya, du nom du président de la République du Cameroun.

Concernant les stages de vacances (pour la 3è édition), la fondation va enrôler 1000 jeunes (en deux vagues) âgés de 15 à 18 ans. La première vague de 500 vacanciers sera occupée du 20 juin au 19 juillet et la seconde du 20 au 19 août 2023.

Très facile, le dossier de recrutement est composé du bulletin de notes de l’année scolaire qui s’achève, de l’autorisation parentale et de la copie de la carte nationale d’identité ou scolaire.

À l’occasion, ces jeunes vont mener des activités d’intérêt communautaire, en l’occurrence l’assainissement et l’investissement humain, dans le cadre d’une campagne baptisée ‘’Ndé propre’’.

À la fin dudit stage, chaque jeune va recevoir une enveloppe de 25 000 Fcfa et un cartable contenant le nécessaire minimum pour la prochaine rentrée scolaire.

D’après la présidente de la fondation, Célestine Ketcha Courtès, «à l’instar des éditions précédentes, ces activités vont couvrir l’ensemble du département du Ndé. Et l’objectif principal de cette initiative est de permettre aux jeunes de se familiariser avec le monde du travail, en acquérant des connaissances, des exigences et des automatismes basiques du milieu professionnel».

S’agissant de la seconde articulation, à savoir ’’Festifoot Paul Biya’’ (à sa 8è édition), la fondation va sélectionner des jeunes aptes, âgés de 8 à 15 ans, pour diverses disciplines sportives : football, handball, volley-ball, art plastique, judo et danse traditionnelle.

Il est à relever que le tournoi de football dont il s’agit ici sera organisé dans les quatre arrondissements du département du Ndé (Bangangté, Bassamba, Bazou et Tonga). Et fin août, la finale qui consacrera le terme des activités de l’édition qui s’annonce encore plus relevée va se jouer à Bangangté, capitale départementale.

Au finish, les heureux vainqueurs des diverses disciplines sportives recevront des prix et bourses scolaires leur permettant de prendre, sans fausse note, le train de la rentrée scolaire 2023-2024.

C’est dire que pendant les deux mois, les jeunes scolaires du Ndé seront bien encadrés par la Fondation Table Ouverte WAKECO. Une opportunité pour eux de mettre à profit leurs vacances loin des dérives que sont le banditisme, le vol, la prostitution, l’oisiveté, la consommation des stupéfiants et de l’alcool, etc.

Pour mémoire, depuis une vingtaine d’années qu’elle existe, la Fondation WAKECO, mise sur pied par Mme Courtès en hommage à la mémoire de ses parents, ne ménage aucun effort pour apporter son soutien multiforme aux personnes vulnérables (orphelins, jeunes filles, handicapés, femmes, personnes âgées…), sans discrimination, du département du Ndé, pour leur épanouissement dans la société.