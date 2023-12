Cameroun: l'économie verte et l'intelligence artificielle, opportunités à saisir par les jeunes entrepreneurs

Dans un contexte socio-professionnel en pleine mutation technologique et marqué par une forte concurrence, il est déterminant pour les jeunes entrepreneurs de savoir saisir les bonnes opportunités, de s'arrimer aux défis actuels en se projetant sur ceux à venir. Au rang de ces opportunités figurent au premier rang, l'économie verte et l'intelligence artificielle.

Saisir ces opportunités implique pour les jeunes entrepreneurs d'être bien outiller dans l'entrepreneuriat, d'avoir les bonnes informations, de bénéficier d'un bon mentorat et même d'avoir un réseau professionnel à même de les conduire dans le processus de mise en exécution de leur projet d'entreprise.

Telle est la justification de l'événement hybride baptisé "Inspire Week 2023* qui se tient du 04 au 08 décembre 2023 dans la ville de Douala au Cameroun, plus exactement au sein du campus universitaire de l'Institut Universitaire de la Côte sis au quartier Logbessou. Placé sous le thème : "L'économie verte et l'intelligence artificielle : défis et opportunités en Afrique ", cette rencontre des géants de l'entrepreneuriat africain et des afro descendants avec les futurs entrepreneurs d'impact ou aspirants entrepreneurs qui ont le profond désir de faire bouger l'économie africaine par les Africains, de créer et impulser les leaders de demain, est une occasion unique de découvrir et d'explorer les opportunités offertes par l'économie verte et l'intelligence artificielle ; renseigne le Dr. Jackson Guimezap, président du PAN-AFRICAN ASSOCIATES (P2A, structure organisatrice de cet événement)

L'Inspire Week 2023 vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes étudiants, à inspirer les jeunes. Il rassemble des activités passionnantes comprenant des conférences, des masterclass animés par des experts renommés, une foire et exposition mettant en valeur des innovations et des solutions durables, des formations en entrepreneuriat, ainsi que des concours entrepreneuriaux pour primer les projets innovants.

Un devoir de transmission et d'accompagnement...

Parrain de cette deuxième édition de l'Inspire Week, l'entrepreneur camerounais de grande renommée, Emmanuel Wafo qui a à son actif plus de 30 ans d'expériences professionnelles, justifie sa décision de parrainage par la nécessité de transmettre ses connaissances et expériences aux plus jeunes et de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. " Ayant plus de 30 années d'expérience professionnelle, il devient pour moi un devoir d'aller en direction de nos étudiants et des jeunes en général pour leur montrer que tout est possible. On peut encore construire notre pays, on peut croire en notre pays à force de travail, à force de courage, à force de persévérance. Rien n'est perdu, les défis auxquels nous sommes assujettis au quotidien ne sont pas une fatalité" s'expliquait-il.

Chef service incubation au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Schouame Cyrille ira dans le même sens en évoquant les raisons de la présence du département ministériel auquel il appartient. "La présence du Ministère des Petites et Moyennes, de l'économie sociale et de l'artisanat dans la semaine Inspire est là pour non seulement donner des outils adéquats aux étudiants parce qu'ils vont non seulement créer des emplois, créer la richesse, mais ils devront surtout être compétitifs. Tout au long de la semaine, nous allons donner les outils adéquats, donner des bons conseils et des mises en garde afin que ces jeunes soient prêts à affronter véritablement la concurrence "