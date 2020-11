La Réunion : inauguration d'une centrale photovoltaïque sur les toits du Parc des Expositions

En service depuis février 2020, la centrale photovoltaïque montée sur les toitures du Parc des Expositions et des Congrès Auguste-Legros, situé à La Réunion a été inaugurée ce jour. Plus de 3 000 panneaux photovoltaïques, repartis sur environ 6 500 m2 de surface ont été posés. L'installation a été inauguré ce mercredi 28 octobre 2020 par la communauté intercommunale du nord de La Réunion (Cinor) et TOTAL Quadran.

En partenariat avec TOTAL Quadran et la société de toiture Helio 074, la Cinor a décidé de produire de l’électricité à partir de panneaux photovoltaïques posées sur les toitures de son Parc pour répondre au Plan territorial "Énergie Climat" (adopté en février 2019) concernant son engagement en faveur de la transition énergétique.

La Cinor devient la première institution de la France d'outre-mer à adopter un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), et à obtenir le label " Économie Circulaire ". Les préconisations du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) sont alors reconnues et intégrées par la Cinor.

La centrale photovoltaïque à pour but de stocker l'énergie par chaleur latente et d'arriver à l'autoconsommation, car la production de 1,7 GWh d’électricité par an couvrirait l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 1200 habitants. "Ces deux équipements technologiques ont pour objectifs de permettre ensemble d’optimiser la consommation énergétique de la Cité des Arts via le pilotage du groupe froid nouvellement installé", explique Julien Robert, Directeur Superstructures Cinor.

De plus, cette énergie renouvelable produite ne se limitera pas seulement à renforcer le réseau d’EDF, précise la Cinor. Elle permettra d'alimenter les véhicules électriques ou encore réduire notre facture énergétique via le développement de l'autoconsommation. “Cette démarche, nous ne la menons pas seuls”, poursuit le Président de la Cinor. “Nous opérons conjointement avec nos 3 Villes membres afin de mettre en commun nos patrimoines respectifs pour atteindre nos objectifs et contribuer ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique”, conclut-il.

