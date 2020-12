Ti'Pan, l'entreprise qui propose des couches lavables en location à La Réunion

L’arrivée d’un nouveau-né s’accompagne souvent d’une augmentation considérable des déchets quotidiens. En effet, on estime que chaque enfant utilisera environ 5 000 couches ce qui correspond à une tonne de déchets. De plus, les couches jetables mettent plus de 500 ans à se dégrader, et c’est sans compter la production de celles-ci ainsi que les différents produits nocifs qui peuvent être utilisés pour leur fabrication ou même être présents dans les couches.

Il existe à présent l'alternative des couches lavables mais les parents peuvent y être réticents pour différentes raisons. Pour remédier à ce problème et permettre de les essayer sans engager trop de frais, plusieurs entreprises proposent maintenant des solutions avec prêt de couches lavables. Toutefois, celles-ci se trouvent en majorité uniquement en France métropolitaine. Or, la gestion des déchets dans les DOM est un enjeu critique. A La Réunion par exemple, il n’y a pas d’incinérateurs à déchets et les deux centres d’enfouissement qui y existent sont déjà pleins. La réduction des déchets y est donc un problème crucial.

Considérant que la couche est l’un des premiers produits essentiels de la vie des nouveau-nés et que les parents sont plus propices à changer leur comportement pour le bien-être de leurs enfants, Frédérick Lasnet a créé la société Ti’Pan en 2018 pour louer des couches lavables aux structures et aux particuliers de La Réunion.

Le fonctionnement est simple et flexible pour faciliter la vie des nouveaux parents. Après la commande, un lot d’une vingtaine de couches est livré en voiture électrique au domicile du client. Ti’Pan passe ensuite de nouveau récupérer les couches usagées stockées dans un sac étanche fourni, et les échange contre des couches propres. L’étape du lavage est complètement pris en charge par l’entreprise qui possède sa propre blanchisserie.

Les avantages de cette méthode sont nombreux puisqu’elle propose une alternative locale, économique, saine, pratique et écologique aux couches jetables.

Ce projet a d'ailleurs été soutenu par l’ADEME dans le cadre d’un appel à projets dédiés à l’économie circulaire. Son créateur qui travaille déjà avec une maternité de l’île et des particuliers souhaite agrandir sa société pour offrir son service au plus grand monde possible sur le territoire.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ou êtes intéressés par le service, rendez-vous sur le site de Ti’Pan.

[MOGED]

Crédit image - Bertrand Sennegon - licence CC