OIF : Forum Femmes paix et sécurité

La Représentation de l’OIF pour l’Océan indien a célébré le 29 octobre 2020 à Fianarantsoa, le 20e anniversaire de l’adoption de la Résolution 1325 sur les Femmes, la paix et la sécurité, en partenariat avec le Collectif des associations des femmes à Fianarantsoa (CAFF).

La rencontre s’est déroulée en présence de représentants des autorités locales et nationales, de la société civile, des forces de sécurité, de juristes, avocats et journalistes. Elle s’inscrivait dans le cadre de l’appui apporté à l’ONG CAFF pour la mise en œuvre d’un projet visant à soutenir les mécanismes nationaux de promotion de la paix et des droits des femmes en période de crise.

Madame le Maire de la Commune urbaine de Fianarantsoa a remercié l’OIF de son appui et a encouragé les femmes à agir et prendre des responsabilités à des niveaux importants de décision. Le Secrétaire général du gouvernorat de la Région Haute Matsiatra a quant à lui rappelé que la paix et la sécurité sont l’affaire de tous, et que les femmes ne pouvaient rester à la périphérie du dialogue, des négociations et des décisions qui en découlent. Le député local Guillaume Reveloson s’est engagé à mener un plaidoyer en faveur de la mise en œuvre des recommandations de la RES1325.

Un certain nombre de recommandations ont été formulées par la présidente du CAFF : faciliter la vulgarisation de la Résolution 1325 dans le pays ; accroitre la représentation des femmes dans les instances de décision et dans des services facilitant la protection féminine et infantile ; promouvoir une culture sensible au genre, afin d’éliminer toute forme de violence politique basée sur le sexe ; renforcer les capacités des femmes au sein des partis politiques, etc.

Source : OIF

Consulter l'article sur le site de l'OIF