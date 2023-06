Vers l'autonomie alimentaire à l'Ile Maurice !

Impliqué dans le développement d'un tourisme mauricien plus durable, plus éthique et plus solidaire (Moris Otreman), je vous présente aujiourd'hui ou représente le projet de mon ami Gaël Soupe. Depuis 7 ans, il construit sa vie autour d'un projet visant à l'autonomie alimentaire de notre Ile Maurice où il est encore plus facile d'acheter un fruit importé bourré de pesticides qu'un fruit local bio !

Plutôt qu'un long discours, je vous invite à découvrir la vidéo ci-jointe. N'hésitez pas à faire connaître ce projet et à nous faire part de toute source de financement pour assurer sa perennité.