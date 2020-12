Cinq ans après l'Accord de Paris, quelles avancées pour la France ?

Le 12 décembre 2015, à l’occasion de la COP21, la France et la quasi-totalité des pays du monde adoptaient l’Accord de Paris pour lutter contre le changement climatique. Cinq ans après, la France enregistre des avancées dans tous les secteurs. Pour aller plus vite, plus loin, le Gouvernement a renforcé son cadre d’action et mobilisé de nouveaux financements.

Depuis cinq ans, l’engagement international de la France dans la lutte contre le changement climatique se traduit concrètement au niveau national. Les trois piliers de cet engagement sont : l’atténuation, c’est-à-dire des efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre ;

l’adaptation de notre société aux dérèglements climatiques déjà existants ou attendus ;

le volet financier. Objectif de l’Accord de Paris : contenir la hausse des températures mondiales bien en deçà de 2 °C, et s’efforcer de la limiter à 1,5 °C, d’ici 2100 par rapport aux niveaux préindustriels. (...) Lire le communiqué en totalité Source de l'information : communiqué du Ministère de la Transition écologique - jeudi 10 décembre 2020