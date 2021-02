Appel à projets : édition 2021 du Prix COAL

Le Prix COAL consacre son édition 2021 à l’enjeu crucial des forêts au centre de la crise climatique et de la transition écologique. En quelques décennies, la forêt est devenue le symbole et le point de convergence des convoitises, des catastrophes environnementales et des luttes qui agitent le monde contemporain en mutation.

Treize millions d’hectares de forêts disparaissent chaque année, sous la pression de l’agriculture, du surpâturage, de l’exploitation du bois, et de l’urbanisation ; des pans entiers des forêts d’Amazonie, d’Australie, d’Afrique subsaharienne brûlent tandis que d’autres meurent sur pied sous l’effet du réchauffement climatique, privant ainsi la faune de ses habitats naturels. Partout dans le monde, des peuples luttent pour défendre ces réserves de vie et de culture et en faire les modèles de nouveaux mondes à bâtir.

La cérémonie du Prix COAL 2021 aura lieu le 16 juin 2021 au Musée de la Chasse et de la Nature, à Paris.

Toutes les propositions devront être déposées avant le 1er mars 2020 à 23h59 sur le serveur de COAL. Le lauréat du Prix COAL bénéficie d'une dotation de 10 000 euros allouée par la Fondation François Sommer et COAL, incluant une résidence (facultative) au Domaine de Belval, propriété de la Fondation François Sommer.

Créé en 2010 par l’association COAL, le Prix COAL est un vecteur d’identification, de promotion et de diffusion des artistes qui, à travers le monde, témoignent, imaginent et expérimentent des solutions de transformation des territoires, des modes de vie, des organisations, et des modes de production.

Ensemble, ils contribuent à rendre visible les changements, à construire un nouveau récit collectif, un nouvel imaginaire, patrimoine commun en développement, cadre positif, optimiste et nécessaire pour que chacun trouve les moyens et l’inspiration de mettre en œuvre les changements vers un monde plus durable et plus juste.

Chaque année, dix projets sont nommés par un comité de professionnels parmi l’ensemble des candidatures reçues dans le cadre d’un appel à projets international. L’un d’entre eux se voit décerner le Prix COAL par un jury composé de représentants des organismes partenaires et de personnalités de l’art et de l’écologie.

En outre, toutes les candidatures considérées par COAL et le comité de sélection permettent de faire connaître des artistes et des projets qui pourront être sollicités ou promus selon les autres opportunités et actions menées par l’association et ses partenaires.

Le Prix COAL bénéficie du soutien de l’Union Européenne via le programme de coopération européenne ACT - Art Climate Transition, du ministère de la Transition écologique, du ministère de la Culture, du Musée de la Chasse et de la Nature, de la Fondation François Sommer et de REI Habitat.

Crédit image d'en tête : Camille Plancher, 22 ans. Activiste français. Il mène des actions de désobéissance civiles en s’attachant aux arbres durant la nuit pour empêcher les forestiers d’accéder aux zones de coupe. Bialowieza, Pologne. Octobre 2017 © Andrea Olga Mantovani