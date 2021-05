15064 apprenants originaires de 46 États et gouvernements membres de l’OIF étaient ainsi réunis depuis le 5 avril 2021 sur la plateforme numérique de l’initiative Objectif 2030 pour suivre les enseignements dispensés. L’objectif était ici de renforcer les capacités des acteurs francophones pour favoriser la promotion et l’enseignement du droit de l’environnement, un secteur qui a eu au fil des années des retombées positives dans plusieurs domaines, mais dont l’application nationale reste souvent insuffisante.

Le 2 mai 2021 s’est terminée la 3e session du Cours en ligne, ouvert et massif (CLOM ou MOOC) intitulé "Droit et protection de l'environnement" organisé par l'IFDD, organe subsidiaire de l'OIF, et l'Université Senghor d'Alexandrie.

Plus de 15000 apprenants se forment au droit et à la protection de l'environnement

