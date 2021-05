L'IFDD soutient 8 nouveaux projets citoyens pour la mise en oeuvre des ODD

À cet effet, l’IFDD a lancé du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 son 5e appel à projets pour la sélection d’initiatives concrètes. À la date de clôture de l’examen des projets, le 15 janvier 2021, mille cinquante-deux (1052) nouveaux projets avaient été reçus sur la plateforme numérique dédiée au processus. A l'issue du processus de sélection, l’IFDD a retenu huit (8) projets sur la base des critères d’éligibilité et de leur intérêt pour le déploiement du projet « Francophonie, environnement et résilience climatique » de l’IFDD.

L’OIF, à travers son organe subsidiaire, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), anime une plateforme Objectif 2030 ( https://www.objectif2030.0rg ) qui déploie dans ses activités un mécanisme de mentorat en ligne de projets à impacts rapides. Le but est de soutenir des innovations citoyennes qui allient inclusion sociale, progrès économique et protection de la planète, créer des communautés de solutions autour d’elles, et permettre leur réplication dans d’autres contextes.

