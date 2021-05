[APPEL À PROJETS] pour soutenir 115 initiatives de jeunes en faveur de l'environnement et du développement durable en Haïti

L'institut de la Francophonie pour le développement durable en synergie avec l'UJSC-OIF et la REPCAL-OIF, lance un appel à projets du 25 mai au 25 juillet 2021 avec le soutien financier de la Délégation de l'Union européenne en Haïti.



L'appel permettra d’allouer sur une base compétitive 115 subventions d’un montant allant de 500 à 10 000 € aux organisations, médias et jeunes professionnels éligibles et établis en Haïti pour mettre en œuvre des projets concrets sur l'environnement et le développement durable. Réparti en trois (3) catégories, l’appel à projets est accessible en ligne à l'adresse: https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions

N'hésitez pas à partager auprès des associations, médias et jeunes haïtiens éligibles - liste sur le site https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions

Plus d'information sur le projet: https://www.ifdd.francophonie.org/moged/jeunesse-haitienne-environnement-et-developpement-durable/

[INNOVONS]

[MOGED]