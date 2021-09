Sud-Kivu: Plus de 700 kg de déchets ramassés dans le parc de Kahuzi Biega par les activistes de l'environnement

Il sied de noter que la Synergie des Ecologistes pour l’Environnement et le Développement (SEED), est une association qui réunit des étudiants volontaires de l’Université Officielle de Bukavu et d’ailleurs.

Interrogé, Monsieur Michael Baraka Nyakabedji, agents de l’organisation Primate Expertise, déclare avoir accompagné l’association SEED dans cette activité dans le but d’épargner les gorilles et d’autres animaux du parc de toutes sortes de maladies. Pour lui, cela permettra à son organisation de bien poursuivre sa mission de conserver cet environnement.

« Pour mettre fin à la pollution de ce parc, nous avons procédé à la sensibilisation des militaires qui sont aux différents postes, les chauffeurs et motards et d’autres usagers de cette route. Nous comptons également distribuer des brochures, mais aussi passer dans des médias pour la sensibilisation. Les déchets, il ne suffit pas de les ramasser, mais il faut aussi les revaloriser », a-t-il précisé.

« Sur l’axe Kahuzi Biega-Kalonge, nous avons ramassé des verres qui représentent un réel danger pour les singes, les gorilles dont le PNKB est l’unique habitat où on peut les visiter en milieu naturel, mais il n’y a pas que les verres, nous avons ramassé d’autres déchets notamment les bouteilles plastiques, des gants, masques et bien d’autres », a déclaré Monsieur Cédric Muliri.

Ressources complémentaires