Les 6 réformes qui connectent l'IAI aux technologies numériques nouvelles

Des transmutations de curricula qui augurent des connaissances entièrement connectées aux technologies actuelles pour les étudiants ingénieurs des travaux informatiques (options Systèmes et réseaux, Génie logiciel et Software engineering), à compter de la rentrée académique 2021-2022.

De l’organigramme relooké, l’institut panafricain de référence s’enrichit de deux nouvelles directions spécialisées : l’une pour la détection et la valorisation des projets, et l’autre pour la coopération internationale.

5- l’actualisation du programme des cours de sécurité informatique pour permettre aux étudiants d’être capables de sécuriser les données du réseau ou de l’application développés et être à l’abri des cyberattaques ; et

4- L’introduction des cours de développement personnel dès la 1ère année en vue de permettre aux étudiants de prendre conscience de ce qu'ils sont formés dans l'objectif de devenir, pendant ou après leur formation, des employeurs (créateurs de richesse) et non des employés ;

3- L’introduction des cours Big data pour arrimer les étudiants de l’IAI à la donne de démocratisation des réseaux sociaux et d’autres plateformes collaboratives et de gestion des données de masse ;

Au cours d’une conférence pédagogique présidée par le Coordonateur général du Comité ad hoc, le Gabonais Clément Achile Ekomy, le 21 octobre à Yaoundé, l’Institut africain d’informatique (IAI) a réajusté ses programmes de formation et relooké son organigramme. En présence d’Armand Claude Abanda, Constant Kodji Agbeti, Représentants-résidents respectivement des antennes IAI du Cameroun et du Togo.

