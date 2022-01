La 1ère édition des Journées de l'ingénierie informatique de l'ACAFEI se tient du 17 au 18 février 2022 à Yaoundé (Cameroun)

«Ingénierie informatique et transformation digitale : impact et rentabilité du numérique dans tous les secteurs d’activité». C’est le thème de la 1ère édition des Journées de l’Ingénierie Informatique (J2I) organisée par l’Association Camerounaise des Femmes Informaticiennes (ACAFEI) que préside Séraphine Bilongo Biwolé, du 17 au 18 février 2022 à Yaoundé (capitale du Cameroun).

C’est dans le but, d’après la promotrice de ce rendez-vous axé sur le digital, «de relever l'importance et l'impact de l'ingénierie informatique et promouvoir les métiers du numérique et des technologies de l’information et de la communication (TIC)».

Les objectifs visés par l’ACAFEI sont : « promouvoir les métiers du numérique et des TIC; disposer d’une cartographie sur les indicateurs fiables de la transformation digitale; discuter et échanger autour des difficultés et opportunités dans le domaine de l’ingénierie informatique au Cameroun; vulgariser et valoriser des solutions numériques ‘’made in Cameroon’’; promouvoir la jeune fille dans les métiers du numérique; montrer l’implication de l’ingénierie informatique dans la transformation digitale d’une entreprise ; amener les décideurs et les responsables des entreprises à comprendre l’importance de la transformation digitale de leurs entreprises; et créer des opportunités d'emploi et de promotion des jeunes ».

Pendant les 2 jours, cette 1ère édition des J2I sera articulée autour des expositions, des conférences thématiques, d’un point startup jeunes, des compétitions sponsorisées, d’une table-ronde et des ateliers pratiques.

La cible visée à l’occasion dudit forum est constituée : des PME, des PMI, des Instituts de formation, des administrations publiques et parapubliques, des partenaires au développement (PNUD, BAD, Banque mondiale…), des particuliers, des startups, des élèves et étudiants, des jeunes diplômés, de la société civile, etc.

Pour mémoire, l’association qui a pour président d’honneur le Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya, Armand Claude Abanda, est une organisation à but non lucratif créée en novembre 2020 par un collectif de jeunes femmes dynamiques dont les missions principales sont la vulgarisation de l'utilisation et de l'apprentissage de l'outil informatique, la promotion des métiers du numérique et le développement des projets pouvant contribuer à l'avancée de l'économie numérique au Cameroun.