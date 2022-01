L'Afrique, un continent très écologique selon MSGindrey.

Gindrey aime l'Afrique et le climat

Etant allée en Afrique du Sud, en Ethiopie et au Lesotho, lors de mon voyage familial d’avril 2009, Marianne-Ségolène Gindrey s'est rendu compte que l’Afrique était bannie de nos esprits. Alors je peux vous dire qu’en faisant croitre l’économie africaine par exemple, nous contribuons à la réussite des accords de Paris. Cela permet d’acheter sans pesticides, sans OGM, sans conservateur, sans acrylique pour nos vêtements. En plus nous évitons de promouvoir des usines très polluantes et nous avons conscience aussi que la population africaine ne gaspille rien, fait travailler les femmes avec salaire depuis des siècles.

Trop de télé-réalité, de films violents tout comme les dessins animés, trop d’émissions qui montrent « les vertus des hommes très riches », sont présents dans nos médias. Il est déjà bien de voir des reportages sur l’Afrique via Arte, National Geographic… Alors, rajoutons à ces reportages, une campagne de collecte financière destinée à donner du souffle au cinéma, à l’industrie, à la culture, à la musique etc… venus d’Afrique.

Comme le dit, Ségolène Royal, l’Afrique devrait être représentée dans nos sommets mondiaux car c’est le continent qui souffre le plus du réchauffement de la planète et qui est aussi le territoire le plus écologique au monde. Alors pour laisser place à toutes nations du monde, supprimons le G7 et G20.

Les indicateurs PIB/IDH, sont contreproductifs pour la justice climatique. Cela fait juste promouvoir les pays les moins écologiques sur notre Terre. Les numéro 1 de la préservation de notre écosystème sont d’office sanctionnés par leur place désavantageuses en termes de PIB et IDH.

Alors, remplaçons les deux indices mais une note pour les pays du monde, à propos du respect climatique, du respect de la démocratie et de la liberté d’expression voire de la presse. Il faut aussi des notes sur le respect des droits humains et des femmes et des enfants tout comme le respect de la santé de tous.

Ainsi, il faut voir ce nouveau mode d’évaluation comme une chance pour l’écologie mondiale car l’Afrique deviendra un grand exemple pour limiter le réchauffement climatique et nous pourrons faire de l’Afrique le continent du 21ème siècle.

Afin de montrer le meilleur d'elle-même via une action politique qui servira à sept milliards de personnes, Marianne-Ségolène crée un catalogue 100% africain pour vous inciter à acheter les meilleurs produits du continent. Via ma page Facebook, vous pourrez la joindre afin de recevoir ce fameux catalogue.