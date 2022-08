Konica Minolta, 1er mécène de l'INSEP

KONICA MINOLTA, 1ER MECENE DE L’INSEP

Dans le cadre de la modernisation des systèmes et équipements de sécurisation de son site,

l’INSEP signe une convention de mécénat avec Konica Minolta

L’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance poursuit ses investissements en vue de disposer d’infrastructures à la pointe de l’innovation, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, mais aussi au-delà pour un site toujours à la pointe de la performance.

Parmi ces projets, l’amélioration de la sécurité du site de l’INSEP est une priorité. C’est à travers son programme mécénal que l’INSEP a confié à Konica Minolta, la mise en place d’un système de vidéoprotection protégeant les athlètes, les équipes et les agents d’une part mais aussi les bâtiments et les espaces extérieurs d’autre part. Konica Minolta constructeur de systèmes d’impression, spécialisé dans la fourniture et l’intégration de solutions d’impression numérique professionnelles, de gestion documentaire, de vidéo-solutions, et de gestion d’infrastructures informatiques devient ainsi le premier mécène de l’Institut.

« L’innovation a toujours été l’un des piliers de l’INSEP. Depuis sa création, l’Institut propose les infrastructures les plus en pointe au service de la performance des équipes de France Olympiques et Paralympiques et de la réussite sportive de la France. Par une sécurisation innovante et hautement technologique, nous allons offrir des conditions de sécurité optimales, aux sportifs, équipes étrangères, délégations, etc., accueillies sur le site de l’INSEP. En cela le savoir-faire et l’expertise de Konica Minolta répondent totalement aux enjeux qui se profilent à l’horizon 2024. » explique Fabien Canu, directeur général de l’INSEP

« Nous sommes fiers de mettre à disposition de l’INSEP notre expertise en vidéo solutions pour sécuriser l’ensemble du site de façon globale et ainsi assurer une protection maximale des biens et des personnels mais également assurer la surveillance des points sensibles, l’alerte d’intrusion... Konica Minolta en contribuant à construire un environnement sécurisé et serein accompagne les sportifs dans leur préparation et la mise en place des conditions les plus favorables possibles à l’accomplissement de performances sportives à la hauteur de l’engagement des athlètes » explique Sophie Groussard, directrice Marketing et Communication.

A travers son mécénat, Konica Minolta s’engage au déploiement de solutions de sécurité, par l’équipement du site en systèmes de vidéoprotection et le paramétrage des solutions installées. La formation des personnels INSEP est également assurée pour un transfert de compétences efficace et la prise en main des systèmes mis en place.

À propos de l’INSEP

Acteur de référence de l’écosystème sportif national et international, l’INSEP accueille la plupart des fédérations olympiques et paralympiques, 18 fédérations résidentes, et accompagne ainsi 800 athlètes et 150 entraineurs dédiés a%u0300 la performance. L’institut constitue un lieu unique, d’entrainement et de vie, mais aussi de recherche et d’études sur le sport, ou%u0300 les ressources sont mobilisées pour développer avec chaque sportif un parcours sur mesure. Dédie%u0301 a%u0300 l’expertise la plus innovante dans le champ du sport, l’INSEP figure au cœur des prochains rendez-vous internationaux et constitue un pré-village Olympique inédit dans le monde.

www.INSEP.fr

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta accompagne la transformation numérique des entreprises au travers de son expertise unique en matière de gestion de l’information. En tant que fournisseur de services informatiques, Konica Minolta a développé une offre globale pour digitaliser les processus métiers, optimiser l’infrastructure informatique, gérer les contenus (ECM), la sécurité informatique et les environnements cloud. En parallèle, Konica Minolta propose un accompagnement complet (audit et conseil, services, technologies et logiciels de pointe) sur le marché de l'impression de production et de l'impression industrielle. La santé représente également un axe stratégique de développement, l’ambition du Groupe étant d’assurer la transformation digitale du parcours de soins. Enfin, Konica Minolta sécurise l’ensemble de vos locaux de façon globale et complète en termes de matériels, de logiciels et de prestations. Konica Minolta assure ainsi une protection maximale des biens et des personnels contre les éventuelles agressions, vols, détériorations de locaux mais également la surveillance des points sensibles, l’alerte d’intrusion, ou encore l’analyse comportementale. Konica Minolta Business Solutions France, basée à Carrières-sur-Seine, est une filiale à part entière du Groupe Konica Minolta Inc., Tokyo, Japon. En France, le Groupe emploie 1783 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 538 millions d’euros pour l’exercice fiscal 2020-2021. Son offre globale est distribuée via un réseau de ventes composé de 7 entités régionales ainsi que de 120 concessionnaires et revendeurs.

Pour plus d'informations : http://newsroom.konicaminolta.fr, http://digital-solutions.konicaminolta.fr/

