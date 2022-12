Webconf APCC - Approches Quartiers bas-carbone, constructions et usages durables

Le 13 décembre de 14h à 15h30

Résumé

L’évaluation carbone à l’échelle du quartier permet d’appréhender la conception de la ville de manière plus systémique, en mettant en avant le rôle de l’usager. L’objectif de cette webconférence est de clarifier les bases théoriques de ces évaluations, d’en expliciter les enjeux et d’aborder les verrous méthodologiques et les méthodologies existantes (focus sur la méthode Quartier Energie-Carbone). Il sera aussi question de l’utilisation des outils de calcul carbone comme aide à la décision, et du retour d’expérience d’une opération en cours de réalisation : l’aménagement de la ZAC du Moulin du Pé à Saint Nazaire.

A qui s’adresse cette webconférence ?

Cette webconférence s’adresse en premier lieu aux collectivités et techniciens souhaitant avoir une vision plus précise de ces évaluations qui intégreront potentiellement une majorité de projets urbains futurs. Elle peut également permettre à des bureaux d’études de bénéficier d’un retour d’expérience sur une démarche sur laquelle le recul est encore faible.

Intervenant.e.s