Assainissement des territoires africains : des solutions simples existent !

Le spectacle de la désolation de notre environnement est désormais gratuit et permanent, avec nous-mêmes comme acteurs ! les populations ont du mal à gérer les quantités de déchets qu’elles produisent elles-mêmes. Les images (voir photo ci-dessus) de ce genre nous sont familières et c’est bien triste ! Pourtant, des solutions simples existent et peuvent nous aider à assainir notre environnement :

Légiférer . La Côte d’Ivoire a décidé depuis 2014 d’interdire la production, l’importation, la commercialisation, la détention et l’utilisation des sachets plastiques sur l’ensemble du territoire national par le décret 2013-327 du 22 mai 2013, entré en vigueur depuis le 08 novembre 2014 ! Il est peut être temps de faire appliquer ce décret !

Sensibiliser. Les autorités locales devraient se pencher effectivement sur la sensibilisation des populations qui n’ont, malheureusement pas encore cerné les réels enjeux d’un environnement sain !

Valoriser. Des techniques simples pour valoriser tous types de déchets (plastiques, cartons, bouteilles en verres, déchets organiques…) existent et devraient aider à assainir nos villes. EXPADD se tient à la disposition des territoires pour les y accompagner.

Dr Christophe GBOSSOU

Coordinateur EXPADD

cgbossou@expadd.org

www.expadd.org