Prix du leadership transformationnel 2022 : le Camerounais Armand Claude Abanda finaliste

Dans la liste sélective des 18 finalistes du Prix du leadership transformationnel 2022, figure un Camerounais : Armand Claude Abanda. Le vainqueur du précieux prix sera connu au cours du 4è Sommet annuel sur le leadership transformationnel à Nairobi (Kenya), du 28 au 29 septembre 2022. Une plateforme panafricaine qui offre des opportunités de réseautage.

Cet informaticien de haut vol qu’on ne présente plus est le Représentant-résident de l’Institut africain d’informatique (IAI) du Cameroun/Centre d’excellence technologique Paul Biya, sis à Yaoundé (capitale du Cameroun).

En effet, depuis plusieurs décennies, Armand Claude Abanda ne cesse de se démarquer dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC), dans la sous-région Afrique centrale en général et au Cameroun en particulier.

C’est ainsi que des personnes marginalisées de la société, notamment la jeune fille, la femme et les enfants, occupent une place de choix dans ses activités citoyennes au quotidien.

La preuve, sous le parrainage de la première Dame du Cameroun, Chantal Biya, Armand Claude Abanda, vainqueur du Prix d’excellence pour l’éducation en Afrique centrale au cours du 1er Forum international du Livre gabonais (FILIGA), le 28 mai 2022 à Libreville (Gabon), implémente des programmes sociaux qui contribuent largement à l’arrimage des enfants, de la jeune fille et des femmes aux TIC, et partant à l’économie numérique.

À travers le programme social de formation informatique au féminin intitulé : "Opération 100.000 femmes, Horizon 2012" lancé en grande pompe en 2003, l’IAI-Cameroun a arrimé 103 350 Camerounaises aux TIC.

Et près de 500 000 jeunes, femmes et enfants sur l’étendue du territoire national ont déjà été formés aux TIC, dans le cadre de l'opération un ‘’Million de Jeunes, d’Enfants et de Femmes (MIJEF) à l’horizon 2035’’, lancé en 2015 au Cameroun.

Un autre programme de l’auteur du roman à succès ‘’Fils de Prélat’’ axé sur la promotion du genre et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes au Cameroun.

L’expert camerounais qui fait partie des 18 nommés (soit 15 femmes et 3 hommes) pour le Prix du leadership transformationnel 2022 à Nairobi est l’initiateur du Forum des Universités et Grandes Écoles Professionnelles d’Afrique centrale (FOGAPE). Une plateforme citoyenne qui a pour objectif de faire connaître les offres de formations professionnelles à travers la sous-région Afrique centrale.

En rappel, le sommet annuel sur le leadership transformationnel a pour mission : l'éradication de la pauvreté par l'autonomisation économique des femmes sur le continent africain ; avec un accent particulier sur l'inclusion totale de la gent féminine dans leadership et les activités économiques, en promouvant et en soutenant les femmes entrepreneurs et l'entrepreneuriat au sein de la société.