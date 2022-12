Conférence sur les arbres : les arbres face au dérèglement climatique

La ville de Sceaux est une ville engagée dans la préservation de la biodiversité. Il y a quelques années, en collaboration avec les citoyens, elle a co-écrite une charte de l'arbre. Cette charte rappelle les fonctions de l'arbre en ville, définie les contraintes subies par les arbres et présente la politique en matière de maintien et de mise en valeur des arbres. Elle est complétée par les engagements de la ville et des habitants.

Le permis de planter est un des engagements, tout comme la participation de la commune à hauteur de 200 € pour encourager les habitants à acquérir et planter des arbres.

Dans le cadre de la sensibilisation des citoyens et afin d'accroître les connaissances sur les arbres, la ville lance un cycle de conférences sur les arbres. Ce cycle est organisé et animé par Kinga Grege, scéenne et commissaire d'exposition au Muséum national d'Histoire naturelle et conceptrice en aménagement de territoire.

Après une première conférence sur les arbres d’alignement avec Laure Planchais, paysagiste DPLM et urbaniste, Jean Michel Sainsard, expert parcs et jardins au Ministère de la culture et Philippe Grandpierre, experts sur les techniques de plantations, la conférence suivante sera sur le sujet des arbres face au dérèglement climatique

Les arbres face au dérèglement climatique : Conférence le 6 décembre à 20h pour rencontrer :

-Thierry Lamant, forestier, dendrologue, expert-conseil à l’ONF, Bordeaux

Physiologie de l'arbre face au changement climatique et nouvelles essences exotiques à acclimater

- Daniel Soupe, pépiniériste

Acclimatation des essences exotiques en pépinière et génie végétal pour les arbres urbains en sols pauvres

Voici le thème de la prochaine conférence :

19 janvier, 20h : Les arbres pour plus de fraicheur en ville, un sujet qui permettra de rencontrer Jérome Verguin, expert des micro-forêts urbaine chez IdVerde

Infos pratiques :

Hôtel de ville, 122 rue Houdan, Sceaux