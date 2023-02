" ILS CHANGENT LE MONDE ", Une mode durable avec Fashion Green Hub et le soutien de la Fondation Terre Solidaire

Rendez-vous le 24 janvier à 18h30 pour une conférence centrée sur la circularité de la mode à l'hôtel industriel Berlier et en direct en ligne

La mission première de la Fondation Terre Solidaire est de favoriser et valoriser des alternatives citoyennes qui agissent en faveur d’une transition écologique et solidaire vers des sociétés durables.

Elle a ainsi créé en 2020 son Prix « Ils changent le monde » afin de mettre en lumière auprès du grand public des initiatives citoyennes, qui proposent de nouveaux modèles de sociétés.

C’est dans cette continuité qu’en 2023 la Fondation Terre Solidaire souhaite donner la parole à ses partenaires, ceux qui changent le monde.

Tour à tour, ils répondront aux questions que soulèvent leurs initiatives et partageront leurs expériences en faveur de la transition écologique et solidaire. Ces démarches ont un but commun : changer à leur échelle le monde actuel et penser à de nouvelles voies pour demain.

Pour démarrer ce nouveau cycle, la Fondation Terre Solidaire met à l’honneur son partenaire, Fashion Green Hub, à l’occasion d’une soirée d’échange autour de l’avenir du secteur de la mode, le 24 janvier à 18h30 à l'hôtel industriel Berlier et en direct en ligne sur la chaîne YouTube de la Fondation Terre Solidaire (https://youtu.be/9uCiUcnR380)

Favoriser une mode responsable, durable et inclusive

La Fondation Terre Solidaire est l’un des premiers contributeurs de l’association Fashion Green Hub. Fondée en 2015 à Roubaix, ville de textile et pionnière du Zéro Déchet, Fashion Green Hub est une association de 400 entreprises de mode et textile, collectivités, centres de formation et porteurs de projets de mode durable. Fashion Green Hub a déjà expérimenté plusieurs projets d’upcycling et fabriqué 10 000 produits.

Sur le modèle de son tiers-lieu à Roubaix, l’association a ouvert en novembre 2022 un second Plateau Fertile au sein de l’Hôtel industriel Berlier, 15 rue Jean Baptiste Berlier 75013 Paris.

Ces formations inclusives ciblent des personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion, tandis qu’un fonds aura aussi pour vocation de faire naître ou d'épauler des programmes d'accompagnement entrepreneurial sur le sujet de la mode circulaire.

Fashion Green Hub a pour objet de fédérer, dynamiser et accompagner l’écosystème mode, design et textile national vers une transition durable et de nouvelles activités créatrices d’emplois. L’association a pour finalité d’utilité sociale de favoriser la formation et l'emploi.

La Fondation Terre Solidaire souhaite favoriser l’émergence d’une mode responsable, durable et inclusive avec un objectif de rendre visible l’impact afin d’agir sur :

- La durabilité des vêtements : une question clé pour la transition environnementale

- La traçabilité de la mode

- Un manque de personnel qualifié pour faire face à la demande grandissante de produits fabriqués en France de manière durable ce qui freine le re-développement d'une filière de production textile tricolore.

- Une région particulièrement touchée par le chômage et la précarité, la région des Hauts-de-France

Durée du projet : 1 à 3 ans

50 000€. 15 000 € collectés jusqu’ici grâce aux donateurs de la Fondation Terre Solidaire.

Le secteur textile présente un bilan alarmant

L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes au monde. La fast fashion induit une fabrication de plus en plus massive. Ces trois dernières années, la production de vêtements a augmenté de 20%.

Selon le media Business of fashion, une femme achète en moyenne 30 kg de textile par an et, moins d’un quart sont recyclés. En effet, on comptabilise 160 000 tonnes de vêtements recyclés pour environ 700 000 tonnes d’achats. L’équivalent de 442 millions d’euros de vêtements sont donc jetés chaque année. Des progrès sont à faire en matière de recyclage.

Toute cette façon de consommer et de gaspiller génère une pollution de l’eau, de l’air avec les gaz à effet de serre, et met en péril la santé des gens qui produisent dans des conditions de plus en plus précaires.

Par ailleurs, le marché de la mode en France importe aujourd’hui 97% de ses besoins. L’industrie textile et la confection ont perdu en 40 ans 90% de sa force de travail. Cependant, ce n’est pas une fatalité : la réindustrialisation se met en place.

Premièrement, le Made in France/made in Local est une aspiration grandissante des consommateurs français. De plus, l’avenir de la mode est indissociable de la transition écologique et sociale.

Rendez-vous le 24 janvier à 18h30 pour une conférence centrée sur la circularité de la mode

Nous retrouverons le 24 janvier à 18h30 à l'hôtel industriel Berlier et en direct en ligne sur la chaîne YouTube de la Fondation Terre Solidaire pour une conférence centrée sur la circularité de la mode et un retour sur les premières années d’activité de l’association Fashion Green Hub

Avec la participation de : Annick Jehanne, Présidente et co-fondatrice de l’association, Loïc Pollet, responsable partenariats, et Bilel Zeghlache, bénéficiaire de la première session

« Formation Couture Upcycling », aujourd’hui salarié chez Atelier Agile à Roubaix , pour un retour sur les premières années d’activité de l’association et plus généralement l'avenir du secteur.

Cet événement sera également l’occasion de remettre officiellement aux lauréats “Ils changent le monde” 2022 leur prix et leur permettre d'échanger avec Fashion Green Hub et le public !

Pour s’inscrire : https://fondation-terresolidaire.org/rencontre-sur-lavenir-de-la-mode/