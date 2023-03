Le Cameroun reçoit un " carton rouge " dans la lutte contre la pêche illicite

Dans son communiqué rendu public le 5 janvier 2023 relatif à la lutte contre la pêche illicite, la Commission Européenne a recensé le Cameroun comme pays non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La pêche INN est une menace grave pesant sur l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, un frein à la politique commune de la pêche (PCP) de l'UE et de ses efforts déployés pour promouvoir une meilleure gouvernance mondiale des océans : mettre un terme à la pêche INN, préserver et exploiter durablement les océans, les mers et les ressources marines.

« Une pêche durable et une meilleure gouvernance des océans vont de pair » - Virginijus Sinkevi%u010Dius, Commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche.

En février 2021, le Cameroun a reçu une notification soulignant l'incapacité des autorités camerounaises d'une part à assurer un contrôle adéquat de la flotte de pêche nationale et d'autre part, à prendre des mesures coercitives nécessaires à l'arrêt et à la prévention des activités de pêche INN. Malgré cette notification, le Cameroun a continué à enregistrer des navires de pêche opérant en dehors de ses eaux territoriales ainsi qu'un navire de pêche INN sans un suivi approprié de leur activité.

Annuellement 11 à 26 millions de tonnes de poissons sont capturés de manière illicite à travers le monde soit une valeur de 10 à 20 milliards €. Ce « carton rouge » a pour conséquence que les États membres de l'UE refusent l'importation de produits de la pêche du Cameroun même lorsqu'ils sont accompagnés de certificats délivrés par les autorités nationales. L'UE étant le premier importateur mondial de produit de la pêche, cette décision devrait permettre de d’accroître le contrôle lié à la capture illicite de poissons en plus de pousser les pays exportateurs à être de bons élèves.

Illustration : Image par Pexels

[MOGED]