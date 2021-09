Le programme R&I de l'OEACP lance la plateforme InnovationXChange

Le programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique lance une plateforme virtuelle d’échanges afin d'enrichir les connaissances et de catalyser l'innovation.

La création et le partage des connaissances sont fondamentaux pour faire de la recherche et de l'innovation un moteur du développement durable.

La plateforme InnovationXChange rassemble des chercheurs, des innovateurs, des décideurs politiques, des universitaires, des membres de la société civile et des journalistes, qui pensent que l'échange de connaissances, de compétences, d'expériences et de bonnes pratiques sur des sujets et des défis actuels et émergents de la R&I est essentiel pour accélérer les changements nécessaires permettant de jeter les bases d’un monde durable et résilient.

Connectez-vous. Collaborez. Apprenez. Partagez. Agissez.

La plateforme InnovationXChange permet aux acteurs de la R&I des pays membres de l’OEACP de :